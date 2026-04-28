Умерла американская психологица и писательница венгерского происхождения Эдит Эгер. Об этом сообщила семья на официальной странице в инстаграмме 28 апреля 2026 года. Она была одной из самых известных в мире исследовательниц психологической травмы., которая пережила Аушвиц и впоследствии посвятила свою жизнь осмыслению и преодолению травматического опыта.

Смотрите также Украинский художник, чьи картины показывают во Франции: что сделал художник Олекса Грищенко

Как семья Эдит Эгер сообщила о смерти писательницы?

Сегодня наша самая дорогая Эди покинула свое земное тело. Она отошла с той же грацией, с которой жила. Словно ангел, что возвращается домой. Она ушла из жизни в нежной заботе своей семьи и преданной команды,

– пишет семья Эдит в инстаграмме.

Семья сообщила о смерти Эдита / инстаграмм dr.editheger

Чем известна Эдит Эгер?

Эдит Ева Эгер – американская психологица и писательница венгерского происхождения, которая стала одной из известнейших исследовательниц психологической травмы в мире. В подростковом возрасте, в 1944 году, во время нацистской оккупации Восточной Европы, ее вместе с семьей депортировали в концлагерь Аушвиц. Ее родители погибли в газовых камерах, однако сама Эдит вместе с сестрой смогла выжить.



Эдит Эгер / фото Vogue

В конце войны ее перевели в Австрию, где в мае 1945 года он нашел американский солдат среди тел погибших и помог спасти жизнь. После войны она переехала в Чехословакию, где впоследствии вышла замуж, а в 1949 году эмигрировала в США. Образование по психологии получила в Техасском университете в Эль-Пасо в 1969 году, после чего прошла докторскую практику в армейском медицинском центре в Форт-Блисси, штат Техас.

Эгер построила успешную карьеру клинической психологии, работала в Калифорнии и преподавала в Калифорнийском университете в Сан-Диего. Она является автором бестселлеров и членом профессиональных психологических ассоциаций. Ее приглашали как спикер на многочисленные международные мероприятия, а также она появлялась в медиа, в частности, на CNN и в шоу Опры Уинфри. Ее история стала основой документальных фильмов и многочисленных интервью, посвященных теме Холокоста и психологической стойкости человека.

Смотрите также Пока все насмехались над ней, она единственная пережила финансовый кризис и сохранила свои миллионы долларов

Какие книги стали самыми популярными?

Самые известные книги Эдит Эгер – это "Выбор" да "Дар". Они стали международными бестселлерами и принесли ей мировое признание как психологи и авторы. В книге "Выбор" она рассказывает собственную историю выживания в Аушвике, потеря родителей и путь к внутреннему увольнению, сочетая мемуары с глубокими психологическими размышлениями о свободе выбора и преодолении травмы.



"Выбор", Эдит Эгер / фото Yakaboo

"Дар" является своеобразным продолжением и практическим пособием, в котором Эгер предлагает 12 уроков, как превратить боль и страх в ресурс для жизни и научиться исходить из "внутренних психологических тюрем". Обе книги стали основой ее мирового влияния как одного из известнейших голосов в теме психологической стойкости и восстановления после травмы.



"Дар", Эдит Эгер / фото Yakaboo

Для материала использовалась информация из Dreditheger да Books.google.

Какие еще новинки будут вам интересны?

Чарли Чаплин – одна из самых влиятельных фигур в истории кинематографа, чья биография объединяет раннюю славу, личные трагедии, мировое признание и скандалы. Будущий актер впервые вышел на сцену еще в пятилетнем возрасте, когда вынужден был заменить мать во время выступления. Его детство было сложным: отец рано умер из-за алкоголизма, а мать периодически находилась в психбольницах.

Интересно, что его первые киноработы не произвели на него впечатление – сам Чаплин признавался, что считал их неудачными. Однако именно в этот период родился его культовый образ Бродяги – персонажа в большой одежде, шляпе и с тростью, который стал символом немого кино по всему миру.