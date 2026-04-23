Почему Олексу Грищенко считается странствующим художником и какой собственный стиль сформировал украинский художник, говорится на сайте Энциклопедии современной Украины.
Читайте также Хит 1977 года из двух аккордов вернулся через полвека и стал номер 1
Как начинал художественную жизнь Алексей Грищенко?
Появился на этот праздник будущий украинский живописец и искусствовед в 1883 году в городе Кролевец (ныне Сумская область).
- В общем сумел в то время выучиться в двух университетах: первый – Университет святого Владимира в Киеве с 1906 по 1908 годы, второй – Московский университет, который закончил в 1912 году.
- Зато художественное образование получал в частных школах и художественных мастерских Сергея Свитославского и Константина Юона.
В ранний период своей карьеры он присоединился к модернистским художественным движениям и начал выставляться вместе с ведущими авангардистами своего времени.
Картины Олексы Грищенко / Скриншоты картин с сайта Национального художественного музея Украины
Как художник путешествовал по Европе и формировал стиль?
Алексею Грищенко удалось в 1910-х годах путешествовать по Европе, в частности Францией и Италией, где познакомился с представителями современного искусства и увлекся кубизмом. Кроме того, большую роль в его творчестве сыграло знакомство с работами Ван Гога, Ренуара, Сезанна и других.
Таким образом, талантливый украинец смог сформировать собственный стиль именно под влиянием кубизма, фовизма и древней иконописи.
- Дело в том, что отдельным направлением в деятельности Грищенко стало изучение византийской и древнерусской иконописи. Как известно, он даже участвовал в реставрации икон как эксперт, в частности в Кремле.
- Сочетание иконописной традиции с европейским модернизмом стала основой для него, а описывал этот стиль сам художник словом "цветодинамизм", то есть синтез цвета, формы и движения.
В общем художник после 1918 года эмигрировал: он жил сначала в Стамбуле, потом в Греции, а с 1921 года – вернулся во Францию. И именно в Париже художник получил международное признание: его картины постоянно выставлялись в ведущих галереях города, а еще Грищенко участвовал в "Осенних салонах".
На фото Алексей и Лила Грищенко в Ницце, апрель 1956 год / Скриншот со страницы Национального художественного музея Украины
В разные годы работы художника даже экспонировались в Афинах, Мадриде, Стокгольме, Нью-Йорке и других городах. Сейчас часть его произведений хранятся в музеях Франции, Испании, Бельгии, Канады и Украины.
Интересно! Сейчас во Франции, в Chateau-Musee Grimaldi, проходит выставка "Олекса Грищенко, странствующий художник", которая посвящена украинскому художнику, говорится на странице в Instagram Национального художественного музея Украины. В целом он более 30 лет жил и работал на побережье Средиземного моря.
Каких известных украинских художников считают многогранными?
Иван Кавалеридзе был не только скульптором, но и режиссером, драматургом и искусствоведом. За свою жизнь он создал около 20 памятников и десятки других знаковых художественных работ. Поэтому его творчество сочетало как монументальное искусство, так и кино. Называют Кавалеридзе часто "украинским Микеланджело".
Одной из самых известных работ Кавалеридзе стал монумент Артему, который считается одним из крупнейших бетонных памятников в Европе, хотя был создан по "просьбе" советской власти.
Кроме того, Кавалеридзе стал одним из основателей украинского исторического кино и работал на киностудиях в 1920 – 1930 годах. Он создавал исторические драмы, которые сочетали эксперименты со светом, формой и постановкой кадра.