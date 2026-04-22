Чем известна песня, которая получила признание снова через полвека, говорится в журнале Parade.

Какая песня получила признание снова через 50 лет?

Песня "Dreams" группы Fleetwood Mac была написала в 1977 году как сингл к альбому Rumours. Она стала единственным хитом группы, занявшим 1 место в чарте Billboard Hot 100 в США. А еще она заняла 9 место в списке "500 лучших песен всех времен" журнала Rolling Stone.

В общем песня была написана Стиви Никсом примерно в довольно бурный период для группы, в частности эмоциональные последствия записи альбома Rumours и разрыв отношений внутри коллектива.

Впрочем популярность песни снова вернулась и случилось это в 2020 году, когда она взлетела в чарты после вирусного видео. Как объясняет музыкальный продюсер и педагог Рика Бито, "Dreams" группы Fleetwood Mac лучшей двухаккордовой песней всех времен. И именно простота делает ее такой сильной.

Главное отличие песни заключается в том, насколько она является завершенной несмотря на минимальную структуру. Продюсер говорит, что в таких песнях обычно замечательные куплеты и еще лучше припевы.

Припевы имеют более высокий вокальный диапазон, и это делает их звучание завершенным,

– добавляет Бито.

Кстати, есть еще 2 песни, которые так же, как песня "Dreams", построена на двух аккордах. Речь идет о "A Horse with No Name" группы America, выпущенная в 1971 году, и "Something in the Way" группы Nirvana с альбома группы 1991 года Nevermind.

Первая песня является фолк-роковым хитом, которая достигла 1 места в Billboard Hot 100 и быстро стала одной из самых узнаваемых акустических песен своей эпохи.

А сила второй песни заключается в строгом минимализме и эмоциональном весе.

Как была написана песня?

Песня "Dreams" была записана вместе с продюсерами Кеном Кейлатом и Ричардом Дашутом в студии Record Plant в Калифорнии. В этой студии Никс, имея свободное время, взяла электропианино Fender Rhodes и пошла в другую комнату. Она за считанные минуты создала будущий хит (говорят, что это было за 10 минут), говорится в материале от Rhino.

Впрочем первая реакция коллег была довольно сдержанной. Как призналась Кристин Мак-Ви, песня сначала показалась довольно простой и даже скучной. Но ситуацию изменил Линдси Бэкингем, который переделал аранжировку: он разделил композицию на несколько частей и сделал так, чтобы одна и та же гармония звучала по-разному.

