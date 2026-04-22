Чем известна песня, которая получила признание снова через полвека, говорится в журнале Parade.
Какая песня получила признание снова через 50 лет?
Песня "Dreams" группы Fleetwood Mac была написала в 1977 году как сингл к альбому Rumours. Она стала единственным хитом группы, занявшим 1 место в чарте Billboard Hot 100 в США. А еще она заняла 9 место в списке "500 лучших песен всех времен" журнала Rolling Stone.
В общем песня была написана Стиви Никсом примерно в довольно бурный период для группы, в частности эмоциональные последствия записи альбома Rumours и разрыв отношений внутри коллектива.
Впрочем популярность песни снова вернулась и случилось это в 2020 году, когда она взлетела в чарты после вирусного видео. Как объясняет музыкальный продюсер и педагог Рика Бито, "Dreams" группы Fleetwood Mac лучшей двухаккордовой песней всех времен. И именно простота делает ее такой сильной.
Главное отличие песни заключается в том, насколько она является завершенной несмотря на минимальную структуру. Продюсер говорит, что в таких песнях обычно замечательные куплеты и еще лучше припевы.
Припевы имеют более высокий вокальный диапазон, и это делает их звучание завершенным,
– добавляет Бито.
Кстати, есть еще 2 песни, которые так же, как песня "Dreams", построена на двух аккордах. Речь идет о "A Horse with No Name" группы America, выпущенная в 1971 году, и "Something in the Way" группы Nirvana с альбома группы 1991 года Nevermind.
- Первая песня является фолк-роковым хитом, которая достигла 1 места в Billboard Hot 100 и быстро стала одной из самых узнаваемых акустических песен своей эпохи.
- А сила второй песни заключается в строгом минимализме и эмоциональном весе.
Как была написана песня?
Песня "Dreams" была записана вместе с продюсерами Кеном Кейлатом и Ричардом Дашутом в студии Record Plant в Калифорнии. В этой студии Никс, имея свободное время, взяла электропианино Fender Rhodes и пошла в другую комнату. Она за считанные минуты создала будущий хит (говорят, что это было за 10 минут), говорится в материале от Rhino.
Впрочем первая реакция коллег была довольно сдержанной. Как призналась Кристин Мак-Ви, песня сначала показалась довольно простой и даже скучной. Но ситуацию изменил Линдси Бэкингем, который переделал аранжировку: он разделил композицию на несколько частей и сделал так, чтобы одна и та же гармония звучала по-разному.
Что известно об одной из самых известных песен в мире?
Песня "I Will Follow Him" в исполнении Пегги Марч в 1963 году возглавила Billboard Hot 100. В течение 3-х недель она оставалась на первом месте. Сам же исполнительница имела лишь 15 лет, что сделало ее самой молодой певицей, которая достигла такого результата.
Сама Пегги Марч, настоящее имя которой Маргарет Аннемари Баттавио, стала заметной на семейном мероприятии. И в 14 – 15 лет она записала свою первую песню, что и принесла ей мировое признание.
Но после этого успеха певица не смогла прорваться дальше в США, а потому продолжила карьеру в Европе, где была популярной на протяжении многих лет.