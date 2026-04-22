Чим відома пісня, яка отримала визнання знову через пів століття, йдеться у журналі Parade.
Яка пісня отримала визнання знову через 50 років?
Пісня "Dreams" гурту Fleetwood Mac була написала у 1977 році як сингл до альбому Rumours. Вона стала єдиним хітом гурту, що посіла 1 місце в чарті Billboard Hot 100 в США. А ще вона зайняла 9 місце у списку "500 найкращих пісень усіх часів" журналу Rolling Stone.
Загалом пісня була написана Стіві Ніксом приблизно в доволі бурхливий період для групи, зокрема емоційні наслідки запису альбому Rumours та розрив відносин всередині колективу.
Втім популярність пісні знову повернулася і трапилося це у 2020 році, коли вона злетіла в чарти після вірусного відео. Як пояснює музичний продюсер та педагог Ріка Біто, "Dreams" гурту Fleetwood Mac найкращою двоакордовою піснею всіх часів. І саме простота робить її такою сильною.
Головна відмінність пісні полягає у тому, наскільки вона є завершеною попри мінімальну структуру. Продюсер каже, що в таких піснях зазвичай чудові куплети та ще кращі приспіви.
Приспіви мають вищий вокальний діапазон, і це робить їх звучання завершеним,
– додає Біто.
До речі, є ще 2 пісні, які так само, як пісня "Dreams", побудована на двох акордах. Йдеться про "A Horse with No Name" гурту America, випущена в 1971 році, та "Something in the Way" гурту Nirvana з альбому гурту 1991 року Nevermind.
- Перша пісня є фолк-роковим хітом, яка досягнула 1 місця в Billboard Hot 100 та швидко стала однією з найбільш впізнаваних акустичних пісень своєї епохи.
- А сила другої пісні полягає у суворому мінімалізмі та емоційній вазі.
Як була написана пісня?
Пісня "Dreams" була записана разом із продюсерами Кеном Кейлатом та Річардом Дашутом у студії Record Plant у Каліфорнії. В цій студії Нікс, маючи вільний час, взяла електропіаніно Fender Rhodes і пішла до іншої кімнати. Вона за лічені хвилини створила майбутній хіт (кажуть, що це було за 10 хвилин), йдеться у матеріалі від Rhino.
Втім перша реакція колег була доволі стриманою. Як зізналася Крістін Мак-Ві, пісня спочатку здалася доволі простою та навіть нудною. Але ситуацію змінив Ліндсі Бекінгем, який переробив аранжування: він поділив композицію на кілька частин та зробив так, щоб одна й та сама гармонія звучала по-різному.
Що відомо про одну із найвідоміших пісень у світі?
Пісня "I Will Follow Him" у виконанні Пеггі Марч у 1963 році очолила Billboard Hot 100. Впродовж 3-х тижнів вона залишалася на першому місці. Сам ж виконавиця мала лише 15 років, що зробило її наймолодшою співачкою, яка досягла такого результату.
Сама Пеггі Марч, справжнє ім'я якої Маргарет Аннемарі Баттавіо, стала помітною на сімейному заході. І у 14 – 15 років вона записала свою першу пісню, що і принесла їй світове визнання.
Але після цього успіху співачка не змогла прорватися далі в США, а тому продовжила кар'єру у Європі, де була популярною протягом багатьох років.