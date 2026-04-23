Чому Олексу Грищенка вважається мандрівним художником та який власний стиль сформував український митець, йдеться на сайті Енциклопедії сучасної України.

Як починав мистецьке життя Олекса Грищенко?

З'явився на цей свят майбутній український живописець та мистецтвознавець у 1883 році в місті Кролевець (нині Сумська область).

Загалом зумів на той час вивчитися в двох університетах: перший – Університет святого Володимира у Києві з 1906 по 1908 роки, другий – Московський університет, який закінчив у 1912 році.

Натомість мистецьку освіту здобував у приватних школах та малярських майстернях Сергія Світославського та Костянтина Юона.

У ранній період своєї кар'єри він долучився до модерністських художніх рухів та почав виставлятися разом із провідними авангардистами свого часу.



Картини Олекси Грищенка / Скриншоти картин з сайту Національного художнього музею України

Як художник подорожував Європою та формував стиль?

Олексі Грищенку вдалося у 1910-х роках подорожувати Європою, зокрема Францією та Італією, де познайомився з представниками модерного мистецтва та захопився кубізмом. Крім того, велику роль у його творчості відіграло знайомство з роботами Ван Ґога, Ренуара, Сезанна та інших.

Таким чином, талановитий українець зміг сформувати власний стиль саме під впливом кубізму, фовізму та давнього іконопису.

Річ у тім, що окремим напрямом у діяльності Грищенка стало вивчення візантійського та давньоруського іконопису. Як відомо, він навіть брав участь у реставрації ікон як експерт, зокрема в Кремлі.

Поєднання іконописної традиції з європейським модернізмом стала основою для нього, а описував цей стиль сам художник словом "цвітодинамізм", тобто синтез кольору, форми та руху.

Загалом художник після 1918 року емігрував: він жив спочатку в Стамбулі, потім у Греції, а з 1921 року – повернувся до Франції. І саме в Парижі художник отримав міжнародне визнання: його картини постійно виставлялися у провідних галереях міста, а ще Грищенко брав участь в "Осінніх салонах".

На фото Олекса та Ліла Грищенки у Ніцці, квітень 1956 рік / Скриншот зі сторінки Національного художнього музею України

У різні роки роботи художника навіть експонувалися в Афінах, Мадриді, Стокгольмі, Нью-Йорку та інших містах. Наразі частина його творів зберігаються в музеях Франції, Іспанії, Бельгії, Канади та України.

Цікаво! Зараз у Франції, в Chateau-Musee Grimaldi, триває виставка "Олекса Грищенко, мандрівний художник", яка присвячена українському митцю, йдеться на сторінці в Instagram Національного художнього музею України. Загалом він понад 30 років жив та працював на узбережжі Середземного моря.

