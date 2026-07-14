Эти находки удивили даже сотрудников "Укрзализныци": что же пассажиры забывают в вагонах

"Укрзализныця" сообщила об увеличении количества обращений по поводу утерянных вещей. В пиковый сезон пассажиры ежедневно оставляют в поездах и на вокзалах более 100 заявок на поиск багажа.

В "Укрзализныце" рассказали, какие вещи пассажиры забывают чаще всего и какие необычные находки в последнее время обнаруживали железнодорожники.

Операторы работают как детективы

В компании отметили, что с началом активного туристического сезона количество обращений по поводу утерянных вещей превысило 100 в день.

Операторы контакт-центра и начальники поездов не успевают выходить из роли детективов-сыщиков,

– говорится в сообщении "Укрзализныци".

По данным перевозчика, только за первые шесть месяцев 2026 года сотрудники "Укрзализныци" вернули пассажирам 3200 вещей.

Самые странные вещи, забытые в вагонах

Среди необычных предметов, которые пассажиры в последнее время оставляли в поездах, "Укрзализныця" назвала:

посох из дерева, украшенный кристаллом;

воск для усов;

пальто для бульдога;

ошейник с бриллиантом;

комплект нижнего белья Victoria’s Secret.

Что теряют чаще всего?

Наиболее распространенными потерянными вещами остаются обычные предметы, которые пассажиры могут случайно оставить на полках, под сиденьями или в купе:

наушники и чехлы для них;

очки;

кошельки;

ключи;

документы.

Любимой категорией потерянных вещей для железнодорожников являются детские игрушки. Их ищут особенно тщательно, ведь для маленьких пассажиров такие вещи часто имеют эмоциональную ценность.

За шесть месяцев 2026 года сотрудники "Укрзализныци" вернули 52 детские игрушки. Среди них были:

капибара;

Стич;

черная пантера Багира;

белая альпака;

пожарная машина;

динозавр.

Как найти потерянную вещь?

В "Укрзализныце" напомнили пассажирам быть внимательными во время поездок и проверять свои вещи перед выходом из вагона. Особенно стоит осматривать полки, пространство под сиденьями, места в купе и туалетах.

Если вещь осталась в поезде, пассажиры могут воспользоваться онлайн-сервисом поиска забытых вещей на сайте "Укрзализныци" в разделе "Сервисы".