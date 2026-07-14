В Укрзалізниці розповіли, які речі мандрівники забувають найчастіше та які незвичайні знахідки останнім часом виявляли залізничники.

Оператори працюють як детективи

У компанії зазначили, що з початком активного сезону подорожей кількість звернень щодо загублених речей перевищила 100 на день.

Оператори контакт-центру та начальники поїздів не встигають виходити з ролі детективів-пошуковців,
– йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

За даними перевізника, лише за перші шість місяців 2026 року працівники Укрзалізниці повернули пасажирам 3200 речей.

Найдивніші речі, забуті у вагонах

Серед незвичайних предметів, які пасажири останнім часом залишали у поїздах, Укрзалізниця назвала:

  • посох із дерева, оздоблений кристалом;
  • віск для вусів;
  • пальто для бульдога;
  • ошийник із діамантом;
  • комбінацію Victoria’s Secret.

Що гублять найчастіше?

Найпоширенішими загубленими речами залишаються звичайні предмети, які пасажири можуть випадково залишити на полицях, під сидіннями чи у купе:

  • навушники та кейси для них;
  • окуляри;
  • гаманці;
  • ключі;
  • документи.

Улюбленою категорією загублених речей для залізничників є дитячі іграшки. Їх шукають особливо ретельно, адже для маленьких пасажирів такі речі часто мають емоційну цінність.

За шість місяців 2026 року працівники Укрзалізниці повернули 52 дитячі іграшки. Серед них були:

  • капібара;
  • Стіч;
  • чорна пантера Багіра;
  • біла альпака;
  • пожежна машина;
  • динозавр.

Як знайти загублену річ?

В Укрзалізниці нагадали пасажирам бути уважними під час подорожей та перевіряти свої речі перед виходом із вагона. Особливо варто оглядати полиці, простір під сидіннями, місця у купе та вбиральнях.

Якщо річ залишилася у поїзді, пасажири можуть скористатися онлайн-сервісом пошуку забутих речей на сайті Укрзалізниці в розділі "Сервіси".