В Укрзалізниці розповіли, які речі мандрівники забувають найчастіше та які незвичайні знахідки останнім часом виявляли залізничники.

Оператори працюють як детективи

У компанії зазначили, що з початком активного сезону подорожей кількість звернень щодо загублених речей перевищила 100 на день.

Оператори контакт-центру та начальники поїздів не встигають виходити з ролі детективів-пошуковців,

– йдеться у повідомленні Укрзалізниці.

За даними перевізника, лише за перші шість місяців 2026 року працівники Укрзалізниці повернули пасажирам 3200 речей.

Найдивніші речі, забуті у вагонах

Серед незвичайних предметів, які пасажири останнім часом залишали у поїздах, Укрзалізниця назвала:

посох із дерева, оздоблений кристалом;

віск для вусів;

пальто для бульдога;

ошийник із діамантом;

комбінацію Victoria’s Secret.

Що гублять найчастіше?

Найпоширенішими загубленими речами залишаються звичайні предмети, які пасажири можуть випадково залишити на полицях, під сидіннями чи у купе:

навушники та кейси для них;

окуляри;

гаманці;

ключі;

документи.

Улюбленою категорією загублених речей для залізничників є дитячі іграшки. Їх шукають особливо ретельно, адже для маленьких пасажирів такі речі часто мають емоційну цінність.

За шість місяців 2026 року працівники Укрзалізниці повернули 52 дитячі іграшки. Серед них були:

капібара;

Стіч;

чорна пантера Багіра;

біла альпака;

пожежна машина;

динозавр.

Як знайти загублену річ?

В Укрзалізниці нагадали пасажирам бути уважними під час подорожей та перевіряти свої речі перед виходом із вагона. Особливо варто оглядати полиці, простір під сидіннями, місця у купе та вбиральнях.

Якщо річ залишилася у поїзді, пасажири можуть скористатися онлайн-сервісом пошуку забутих речей на сайті Укрзалізниці в розділі "Сервіси".