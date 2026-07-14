В Укрзалізниці розповіли, які речі мандрівники забувають найчастіше та які незвичайні знахідки останнім часом виявляли залізничники.
Оператори працюють як детективи
У компанії зазначили, що з початком активного сезону подорожей кількість звернень щодо загублених речей перевищила 100 на день.
Оператори контакт-центру та начальники поїздів не встигають виходити з ролі детективів-пошуковців,
– йдеться у повідомленні Укрзалізниці.
За даними перевізника, лише за перші шість місяців 2026 року працівники Укрзалізниці повернули пасажирам 3200 речей.Не пропустіть жодної важливої новини Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Найдивніші речі, забуті у вагонах
Серед незвичайних предметів, які пасажири останнім часом залишали у поїздах, Укрзалізниця назвала:
- посох із дерева, оздоблений кристалом;
- віск для вусів;
- пальто для бульдога;
- ошийник із діамантом;
- комбінацію Victoria’s Secret.
Що гублять найчастіше?
Найпоширенішими загубленими речами залишаються звичайні предмети, які пасажири можуть випадково залишити на полицях, під сидіннями чи у купе:
- навушники та кейси для них;
- окуляри;
- гаманці;
- ключі;
- документи.
Улюбленою категорією загублених речей для залізничників є дитячі іграшки. Їх шукають особливо ретельно, адже для маленьких пасажирів такі речі часто мають емоційну цінність.
За шість місяців 2026 року працівники Укрзалізниці повернули 52 дитячі іграшки. Серед них були:
- капібара;
- Стіч;
- чорна пантера Багіра;
- біла альпака;
- пожежна машина;
- динозавр.
Як знайти загублену річ?
В Укрзалізниці нагадали пасажирам бути уважними під час подорожей та перевіряти свої речі перед виходом із вагона. Особливо варто оглядати полиці, простір під сидіннями, місця у купе та вбиральнях.
Якщо річ залишилася у поїзді, пасажири можуть скористатися онлайн-сервісом пошуку забутих речей на сайті Укрзалізниці в розділі "Сервіси".