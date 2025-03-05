Гениальный маркетинг: как Coca-Cola решила главную проблему первокурсников

Первый год обучения в университете – время новых возможностей, но для многих первокурсников это еще и вызов, ведь завести друзей в новой среде бывает непросто. Маркетологи Coca-Cola решили помочь студентам преодолеть этот барьер, придумав необычный способ для знакомств.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @liketigerstyle в TikTok.

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Как Coca-Cola решила проблему первокурсников

Маркетологи Coca-Cola придумали необычный способ, чтобы решить проблему первокурсников. Для того, чтобы помочь им знакомиться между собой, в учебных заведениях установили холодильники с бесплатными бутылками Coca-Cola, которые имели необычные крышки.

Открыть такую бутылку самостоятельно было невозможно – для этого нужен был еще один человек с аналогичной бутылкой. Это побуждало студентов объединяться и находить новых друзей в непринужденной атмосфере.

Как Coca-Cola помогала первокурсникам знакомиться: смотрите видео

Эта кампания стала очередным доказательством того, что успешный бренд – это не только качественный товар, но и понимание потребностей своей аудитории.