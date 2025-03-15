Больше не нужно думать, что приготовить: это приложение сделает все за вас

В Украине появилось новое мобильное приложение Culinara, соучредителем которого является шеф-повар и судья "МастерШеф" Оля Мартыновская. Этот сервис пригодится всем, кто ищет простые и интересные рецепты на каждый день.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео пользователя @juliyard в TikTok.

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Что известно о приложении Culinara

Culinara предлагает большую базу рецептов, которую можно сортировать по разным категориям. Пользователи могут выбирать блюда по продолжительности приготовления (до 15 минут, до 30 минут, до часа), типу (завтраки, супы, гарниры, салаты, мясные или рыбные блюда), а также по стране происхождения.

Одна из полезных функций приложения – возможность поиска рецептов по имеющимся в холодильнике продуктам. Например, если у вас есть картофель, система предложит различные блюда, которые можно приготовить, а также укажет, какие ингредиенты стоит докупить.

Функционал приложения Culinara: смотрите видео

В комментариях можно пользователи пишут положительные отзывы о приложении и отмечают его удобство и большое разнообразие рецептов.

Заметим, что для того, чтобы воспользоваться приложением, необходимо оформить подписку (1 месяц стоит 4,69 доллара), однако для того, чтобы оценить функционал каждому новому пользователю дают бесплатный семидневный доступ ко всему функционалу приложения.

Обратите внимание! В комментариях к видео можно найти промокод, который дает месяц бесплатной подписки в приложении. Тренды 24 уже проверили его и он действительно работает.

Напомним, что ранее мы писали о том, как можно легко приготовить луковые кольца дома. Вам понадобится всего два ингредиента.