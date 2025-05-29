Вы их точно слышали – просто не знали: в каких мировых проектах звучат песни "ДахиБрахи"

Музыку украинской группы "ДахаБраха" нередко можно услышать в мировых сериалах и рекламных кампаниях. Оно и не удивительно, ведь их уникальное звучание идеально вписывается в атмосферу кино.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео "Отряда киноманов" в TikTok.

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Где звучали песни "ДахиБрахи"

Участники коллектива "ДахаБраха" признавались, что еще во время создания своего первого альбома, они осознавали, что это музыка, которая идеально подходит для кино. Но поскольку в Украине тогда кинопроизводство находилось в упадке, первыми песни группы начали замечать именно иностранные режиссеры.

Так, во второй серии третьего сезона сериала "Фарго" звучит песня "Шо з-під дуба", которая органично вписывается в атмосферу сцены с обманом и побегом.

"ДахаБраха" исполняют песню "Шо з-під дуба": смотрите видео

Эта же композиция украсила и рекламу косметического бренда "Хаус-99", основанного самим Дэвидом Бекхэмом.

В рекламе косметического бренда "Хаус-99" использовали песню "ДахиБрахи": смотрите видео

Еще один пример – модный дом ELIE SAAB, который в 2020 году использовал сразу две песни группы для презентации новой коллекции одежды. Говорится о "Сонет" и "Бейби".

ELIE SAAB использовала в рекламе новой коллекции музыку "ДахиБрахи": смотрите видео

К слову, в TikTok снова стала популярной группа Kazaky. В сети приобрела популярность песня Milk-Choc, которая была выпущена еще в 2017 году.