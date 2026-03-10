Последний "украинский принц", которого боялись в Кремле: кем он был и где похоронен

Многие знают о деятельности гетмана Павла Скоропадского, однако в тени его фигуры часто остается сын Даниил Скоропадский. Именно его в Великобритании называли "украинским принцем".

Чем он известен и где сегодня находится его могила, рассказал украинский историк и глава Института национальной памяти Александр Алферов в своем видео на YouTube.

Где расположена могила Даниила Скоропадского?

По словам Алферова, могилу гетманича можно найти на кладбище Хэмпстед в Лондоне. Именно там похоронен Даниил Скоропадский – один из лидеров гетманского движения после Второй мировой войны, который пытался объединить украинцев в изгнании независимо от конфессии или политических взглядов.

Могила Даниила Скоропадского / Фото Александра Алферова

Даниил Скоропадский родился 13 февраля 1904 года. Историк отметил, что когда его отец возглавил Украинское государство в 1918 году, гетманичу было 14 лет, поэтому он хорошо помнил период украинской независимости.

В послевоенные годы Даниил активно работал в эмиграции и продвигал идею объединения украинцев.

Он пытался объединить все ветви, независимо от того, или это православные, или греко-католики, или принадлежащие к различным партийным историям,

– рассказал Алферов.

Об этом в частности говорит лозунг гетманича: "Строю Украину для всех и со всеми". Известно, что Даниил Скоропадский погиб в Лондоне 23 февраля 1957 года. По словам историка, его убили российские агенты.

"Этим началась сеть политических убийств выдающихся деятелей украинской эмиграции, которые пытались объединить украинцев за продолжение борьбы за независимость", – отмечает Алферов.

Даниил Скоропадский / Архивное фото

Заметим, что на надгробии Даниила Скоропадского выгравирован титул "принц", в то время как в украинском варианте используется обозначение "гетманич".

Что известно о семье Даниила Скоропадского?

Как сообщается в газете "День", Даниил Скоропадский был четвертым ребенком в семье. Его родители принадлежали к высшим аристократическим кругам Российской империи.

Его мать была фрейлиной императрицы и дочерью высокопоставленного чиновника Петра Дурново, а отец был кавалергардом, флигель-адъютантом императора и генералом российской армии, участником Русско-японской и Первой мировой войн.

В то же время по отцовской линии Даниил происходил из старинного украинского казацкого рода Скоропадских, история которого достигает XVII века. Один из первых известных представителей рода был Федор Скоропадский, который отличился в битве под Желтыми Водами 1648 года.

Гетман Павел Скоропадский с семьей / Архивное фото

Павел Скоропадский в письме к сыну в 1925 году отмечал, что их предки были простыми казаками, которые получили благородный статус благодаря службе, отваге и военному таланту. Среди самых известных представителей рода был и гетман Левобережной Украины Иван Скоропадский.

В течение трех веков семья Скоропадских дала Украине немало военных, государственных и общественных деятелей и была связана браками со многими известными казацко-шляхетскими родами. Именно поэтому Даниил получил свое крестное имя в честь гетмана Даниила Апостола.

