Данте и его "любовь": действительно ли изменял поэт своей жене

Данте Алигьери был женат, но в своем творчестве превозносил совсем другую женщину – Беатриче, в которую был влюблен до безумия. Она стала для него идеалом, но реальных отношений пара не имела. Поэтому этот контраст порождает спор вокруг личной жизни выдающегося писателя.

Сколько женщин было у Данте Алигьери и действительно ли он изменял своей жене, поделился историк Олег Заричняк в Threads.

Кого на самом деле любил Данте Алигьери?

На самом деле в жизни автора "Божественной комедии" было 2 женщины, отмечает Олег Заричняк. Речь идет о Беатриче, которую Данте видел только дважды в жизни, и Джемму Донати, с которой был женат и имел 3 – 4 детей (точное количество неизвестно).

Впрочем все свое творчество автор посвятил не жене, с которой жил и воспитывал детей, а девушке, которую видел лишь несколько раз.

Дело в том, что в средневековье любовь и брак почти никогда не пересекались. Браки обычно заключали по расчету, и Данте не был исключением. Его союз с Джеммой Донати стал результатом договоренности между родителями.

В то же время в те времена в противовес институту брака существовал концепт куртуазной любви – когда мужчина выбирает себе недостижимый идеал и посвящает всего себя служению этой идеализированной даме,

– отмечает историк.

Однако сам Данте увидел сначала в возрасте 9 лет, а потом уже во взрослом возрасте, когда оба были женаты. Он влюбился с первого взгляда и посвятил ей себя. Неудивительно, что именно Беатриче встречает Данте в "Раю" в "Божественной комедии".

О самой Беатриче известно немного. Некоторые ученые даже ставят под сомнение ее реальное существование. В то же время традиционная версия, которую описывал Джованни Боккаччо, утверждает, что Беатриче была дочерью состоятельного флорентийца Фолько Портинари и Симоне дей Барди из влиятельного банкирского рода Барди. Родилась она, вероятно, в 1265 году или же 1266 году.

Версию Боккаччо подтверждается якобы тем, что его мачука была дочерью монны Лаппы, которая происходила из рода Портинари и была троюродной сестрой Беатриче.



Надгробие Беатриче Портинари в церкви Санта-Маргарита-де-Черчи / Фото Википедия

Интересно! Что касается законной жены, Джеммы Донати, то ее образ, по словам историка Олега Заричняка, очень точно передала Леся Украинка в стихотворении "Забытая тень", где говорится о женщине, которая разделила с Данте и радость, и горе, пока изгнание не разлучило их.

Идеальная любовь или символ страдания?

У Stanford Encyclopedia of Philosophy отмечают, что любовь к Беатриче стала центральной темой всего творчества Данте: от ранних стихов до "Божественной комедии".



Как мог выглядеть на самом деле Данте Алигьери / Фото Cicero Moraes/Pen News

У Britannica отмечается, что в другом произведении "La Vita Nuova" ("Новая жизнь"), которая была впервые опубликована в 1294 году, Данте фактически создал один из самых известных литературных образов идеализированной любви благодаря Беатриче.

Исследователи отмечают, что Беатриче постепенно перестала даже быть реальной женщиной. Дело в том, что в произведении автор описывал лишь несколько встреч с ней, но после ее ранней смерти в 24 года фактически превратил женщину в символ божественной любви и спасения.

Как уже отмечалось, в "Божественной комедии", которую Данте написал уже после "Новой жизни" – между 1308 годом и 1321 годом – Беатриче стала его проводницей к духовному очищению и "Раю".

Ее поэт описывает там, как божественную фигуру. Такой стиль написания, кстати, связывают с традицией dolce stil nuovo, которую использовали итальянские поэты в 13 – 14 веках, преимущественно флорентийцы. Согласно ей, женщину идеализировали и наделяли духовными чертами.

Как история Данте и Беатриче повлияла на мир?

В современных исследованиях подчеркивают, что Данте почти не имел контактов с Беатриче, а большинство ее образа создано через поэтическую интерпретацию. Именно поэтому некоторые ученые рассматривают ее как "сконструированную музу", а не как объект реальных отношений.

В то же время отдельно исследователи отмечают, что идеализация Беатриче повлияла на всю европейскую традицию любовной поэзии. Ее образ стал одним из ключевых примеров того, как личное чувство превращается в философскую концепцию.

И в этом контексте история Данте рассматривается не как любовный сюжет, а как элемент развития литературной культуры Средневековья.