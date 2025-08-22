22 августа 1992 года в Киеве произошло выдающееся событие, на которое в то время мало граждан обратили внимание – президент УНР в изгнании Николай Плавюк передал свои полномочия президенту Украины Леониду Кравчуку. Украинское правительство в изгнании работало 70 лет.

Это событие произошло накануне первой годовщины восстановления Независимости. Почему же почти год правительство УНР продолжало работать несмотря на появление независимой Украины? Об этом 24 Канал спросил доктора исторических наук Игоря Тодорова.

Почему "две" Украины существовали почти год?

22 августа 1992 года в Киеве торжественно восстановление украинской Независимости поздравили руководители правительства УНР в изгнании, среди которых – президент Николай Плавюк, который прибыл в столицу и для того, чтобы передать свои полномочия Леониду Кравчуку. Этот шаг показал, что Украина является правопреемницей Украинской Народной Республики. Однако тогда этот эпизод не получил должного внимания.

Доктор исторических наук Игорь Тодоров отмечает, что от правопреемства УНР пришлось отказаться при принятии Акта провозглашения Независимости 24 августа 1991 года. Большинство депутатов были коммунистами, поэтому такая идея могла бы отпугнуть их и историческое решение могли бы и не принять.

Правительство УНР в изгнании было скорее символическим и формальным органом и не было единственным центром украинской диаспоры, как замечает Тодоров. А в ответ на вопрос о том, почему же почти год это правительство еще существовало, историк предполагает, что причиной этому была неготовность Киева, ведь у власти в основном были коммунисты, которые десятилетиями клеймили борцов за Украину "петлюровцами" и "бандеровцами". Однако все же Кравчук решился на такой шаг, который, по мнению доктора исторических наук, был красивым.

Символическая передача клейнодов гетмана Мазепы Николаем Плавьюком Кравчуку уже накануне первой годовщины независимости – это был красивый шаг. И, кстати, он имел аналоги с той с Польшей. Там тоже был президент второй Речи Посполитой в изгнании. После демократических выборов, когда президентом стал Лех Валенса, то президент второй Речи Посполитой объявил, что она завершена и началась третья Речь Посполитая с новым президентом Валенсой,

Николай Плавьюк слагает полномочия президента УНР в изгнании / Фото insm.com.ua

Кстати, клейноды гетмана Ивана Мазепы тоже могли быть одним из камней преткновения. Несмотря на восстановление независимости, идти на конфронтацию с Москвой Киев не собирался. А передача клейнодов гетмана, которого Россия до сих пор считает предателем можно было бы расценить как шаг против Кремля. Однако событие 22 августа 1992 года осталось довольно обделенным вниманием.

В то время считалось, что Украина стала Независимой. В то же время ряд постсоветских республик, а прежде всего страны Балтии, сразу же зафиксировали, что период СССР был временем оккупации, а отсчет независимости ведется со времен распада Российской империи и создания национальных республик. Поскольку в то время Украина не считала советский период оккупационным, то символизм передачи полномочий от президента УНР президенту Украины не был достаточно оценен.