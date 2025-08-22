22 серпня 1992 року в Києві відбулася визначна подія, на яку в той час мало громадян звернули увагу – президент УНР в екзилі Микола Плав'юк передав свої повноваження президенту України Леоніду Кравчуку. Український уряд у вигнанні працював 70 років.

Ця подія відбулася напередодні першої річниці відновлення Незалежності. Чому ж майже рік уряд УНР продовжував працювати попри появу незалежної України? Про це 24 Канал спитав доктора історичних наук Ігоря Тодорова.

Чому "дві" України існували майже рік?

22 серпня 1992 року в Києві урочисто відновлення української Незалежності привітали очільники уряду УНР в екзилі, серед яких – президент Микола Плав'юк, який прибув до столиці й для того, щоб передати свої повноваження Леонідові Кравчуку. Цей крок засвідчив, що Україна є правонаступницею Української Народної Республіки. Проте тоді цей епізод не отримав належної уваги.

Доктор історичних наук Ігор Тодоров зауважує, що від правонаступництва УНР довелося відмовитися під час прийняття Акту проголошення Незалежності 24 серпня 1991 року. Більшість депутатів були комуністами, тому така ідея могла б відлякати їх й історичне рішення могли б і не ухвалити.

Уряд УНР в екзилі був радше символічним та формальним органом і не був єдиним центром української діаспори, як зауважує Тодоров. А у відповідь на питання про те, чому ж майже рік цей уряд ще існував, історик припускає, що причиною цьому була неготовність Києва, адже при владі в основному були комуністи, які десятиліттями клеймували борців за Україну "петлюрівцями" і "бандерівцями". Проте все ж Кравчук наважився на такий крок, який, на думку доктора історичних наук, був красивим.

Символічна передача клейнодів гетьмана Мазепи Миколою Плав'юком Кравчуку вже напередодні першої річниці незалежності – це був красивий крок. І, до речі, він мав аналоги з тією з Польщею. Там теж був президент другої Речі Посполитої в екзилі. Після демократичних виборів, коли президентом став Лех Валенса, то президент другої Речі Посполитої оголосив, що вона завершена і почалася третя Річ Посполита з новим президентом Валенсою,

Микола Плав'юк складає повноваження президента УНР в екзилі / Фото insm.com.ua

До речі, клейноди гетьмана Івана Мазепи теж могли бути одним із каменів спотикань. Попри відновлення Незалежності, іти на конфронтацію з Москвою Київ не збирався. А передача клейнодів гетьмана, якого Росія до сьогодні вважає зрадником можна було б розцінити як крок проти Кремля. Проте подія 22 серпня 1992 року залишилася доволі обділеною увагою.

У той час вважалося, що Україна стала Незалежною. Водночас низка пострадянських республік, а насамперед країни Балтії, одразу ж зафіксували, що період СРСР був часом окупації, а відлік незалежності ведеться з часів розпаду Російської імперії та створення національних республік. Оскільки на той час Україна не вважала радянський період окупаційним, то символізм передачі повноважень від президента УНР президенту України не був достатньо оцінений.