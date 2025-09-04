Историк Игорь Тодоров считает, что 24 августа стоит отмечать День восстановления независимости. Все потому, что в 1991 году Украина не возникла с нуля.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал украинский историк Игорь Тодоров.

Почему Украина должна отмечать День Восстановления Независимости?

Тодоров считает, что 24 августа следует отмечать не как День Независимости, а как День восстановления Независимости.

По его словам, в Акте провозглашения независимости 1991 года четко указано, что украинская государственность имеет тысячелетнюю историю.

Мы не провозгласили что-то совершенно новое – мы восстановили то, что существовало,

– подчеркнул историк.

Черновик Акта провозглашения независимости Украины / Фото Мустафы Найема

Тодоров подчеркивает, что в отличие от стран, которые появились только в XX веке, например Словения, Украина имеет глубокие исторические корни.

"В противостоянии с Россией этот факт очень важен, ведь мы должны подчеркивать, что имеем преемственность государственности. И я верю, что со временем у нас таки будет День восстановления Независимости", – отметил он.

Действительно ли Кучма за восстановление Независимости Украины?

Кое-где до сих пор бытует мнение, что второй президент Украины Леонид Кучма не голосовал за Акт провозглашения Независимости 24 августа 1991 года.

Такую версию озвучивали даже непосредственные участники тех событий. В частности, первый президент Леонид Кравчук в своей книге утверждал, что Кучма проигнорировал голосование.

Подобные утверждения звучали и от автора Акта Левка Лукьяненко. Тот в своих интервью отмечал, что Кучма не поддержал документ, и даже отмечал, что в первой Верховной Раде он записал в документах свою национальность как "русский".

Впрочем, официальные поименные списки свидетельствуют, что Леонид Кучма поддержал Акт провозглашения Независимости Украины. Почему же возникла и утвердилась легенда о его "неучастии" в голосовании – до сих пор остается невыясненным.