Забытая история первого Дня памяти в США: почему о чествовании узнали лишь спустя столетия

После Гражданской войны США должны были похоронить сотни тысяч солдат и почтить их память. Так и возник День памяти, который отмечают ежегодно в последний понедельник мая. И первое такое чествование в 1865 году организовали освобожденные из рабства афроамериканцы в Чарльстоне, но эта история была найдена только в конце 1990-х годов.

Почему афроамериканцы одними из первых чествовали военных в День памяти и как об этом узнали только в конце 1990-х годов, объясняют в Time.

Кто на самом деле провел один из первых Дней памяти в США?

После завершения Гражданской войны в США именно освобожденные из рабства афроамериканцы стали одними из первых, кто организовал масштабное чествование погибших солдат Союза.

Напоминаем! Во время Гражданской войны в США могло погибнуть более 600 тысяч солдат, и примерно две трети из которых – от различных болезней.

Дело в том, что еще раньше исследователи проследили древнейшую ежегодную дату чествования памяти женщин, которые возлагали цветы на могилы солдат в городе Колумбус, штат Миссисипи, где находились госпитали времен Гражданской войны, в апреле 1866 года.

Лауреат Пулитцеровской премии Дэвид Блайт пытался повысить осведомленность об освобожденных рабах, которые украшали могилы солдат еще раньше событий в Колумбусе.

Поэтому согласно книге Блайта 2001 года "Раса и воссоединение: Гражданская война в американской памяти", 1 мая 1865 года в Чарльстоне, штат Южная Каролина, на бывшем ипподроме плантаторов "Вашингтонский жокей-клуб", где конфедераты удерживали пленных солдат Союза в течение последнего года войны, состоялось чествование памяти, организованное освобожденными рабами и некоторыми белыми миссионерами.

Тогда по меньшей мере 257 заключенных погибли, а многие из них – от болезней. Они были похоронены в безымянных могилах, а потому чернокожие жители Чарльстона решили устроить им надлежащее захоронение.

То есть празднование Дня памяти в Чарльстоне было организовано минимум за год до других городов США и на три года до первого общенационального празднования.

Парад из тысяч афроамериканцев долго оставался забытым

По данным газет New York Tribune и Charleston Courier, пишут на History, в мероприятии приняли участие около 10 тысяч освобожденных афроамериканцев.

А 3 тысячи темнокожих школьников несли цветы и пели "John Brown's Body". Кроме того, на церемонии присутствовали военные знаменитого 54-го Массачусетского полка.

Историю этого события удалось восстановить только в конце 1990-х годов. Дэвид Блайт, который нашел в архиве Гарварда рукопись ветерана Союза и упоминания о марше на ипподром, отметил, что важно не только то, что это могло быть одним из первых празднований Дня памяти в США, но и то, что его организовали бывшие рабы в городе, где фактически началась Гражданская война.

Вполне логично, почему эта история была почти забыта. Она не вписывалась в версию событий, которую после войны продвигали белые жители Юга.

