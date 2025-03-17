Эти 5 фактов о Дне Святого Патрика изменят ваше представление о празднике

День Святого Патрика – это яркий и веселый праздник, который ежегодно отмечают 17 марта в Ирландии и многих других странах мира. Он связан с парадами, зеленым цветом, пивом и чествованием ирландской культуры.

Однако не все знают интересные подробности об этом дне. 24 Канал рассказывает о пяти самых интересных фактах о Дне Святого Патрика.

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Святой Патрик не был ирландцем

Несмотря на то, что его считают основателем христианства в Ирландии, Святой Патрик родился в Британии около 390 года. В 16 лет его похитили ирландские пираты и заставили работать пастухом. Через несколько лет он бежал в Британию, но впоследствии вернулся в Ирландию как миссионер. Считается, что именно он распространил христианство на острове.

Святой Патрик был родом из Британии / Фото Unsplash

Первый парад состоялся не в Ирландии

Хотя День Святого Патрика является национальным праздником Ирландии, первый парад в его честь прошел в США. 17 марта 1601 года в испанской колонии на территории современной Флориды местные ирландские солдаты организовали праздничное шествие, чтобы почтить свою культуру и традиции.

Чикаго окрашивает реку в зеленый цвет

Ежегодно в День Святого Патрика в Чикаго река становится ярко-зеленой. Эту традицию начали в 1962 году. Для этого используют примерно 20 килограммов растительного красителя, и уже через 45 минут вода приобретает праздничный оттенок. Сколько времени река будет оставаться зеленой, зависит от погоды и направления ветра.

В Чикаго река становится зеленой в День Святого Патрика / Фото Unsplash

Синий – первичный цвет праздника

Хотя сегодня День Святого Патрика ассоциируется с зеленым цветом, ранее основным цветом праздника был синий. Древние кельты использовали синюю краску в военных ритуалах, а королевские особы носили синие мантии. Только в XVIII веке зеленый цвет стал символом праздника благодаря трилистнику, который, по легенде, Святой Патрик использовал для объяснения Святой Троицы.

Guinness и рекорды потребления пива

Празднование Дня Святого Патрика невозможно представить без традиционного ирландского пива. Ежегодно в этот день во всем мире выпивают примерно 13 миллионов пинт Guinness (это более 7,4 миллиона литров). В США этот праздник занимает четвертое место по уровню потребления алкоголя.

В День Святого Патрика выпивают несколько миллионов литров пива Guinness / Фото Unsplash

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