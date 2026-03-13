Не только в Украине: в какой еще стране официально празднуют День украинского языка

День украинского языка отмечают не только в Украине. В одном из соседних государств этот праздник даже закрепили на законодательном уровне.

Об этом пишет Radio România Internațional.

Какая страна официально отмечает День украинского языка?

Мало кто знает, но в Румынии официально отмечают День украинского языка. Праздник был введен в 2018 году по инициативе депутата от украинского меньшинства в парламенте страны, председателя Союз украинцев Румынии Николая-Мирослава Петрецкого.

Таким образом власти страны выразили поддержку украинской общине, ее языку и культурным традициям.

В Румынии отмечают День украинского языка / Фото Unsplash

Ежегодно Союз украинцев Румынии организует по этому случаю различные мероприятия. Речь идет о конференциях, конкурсах, семинарах, выставках, фестивалях и других культурных проектах, направленных на популяризацию украинского языка среди молодежи и старших поколений.

Как отметил Николай-Мирослав Петрецкий, сегодня украинский язык в Румынии изучают в детских садах, школах, лицеях, а также в трех университетах страны.

Сколько украинцев проживают в Румынии сегодня?

В Румынии проживают десятки тысяч этнических украинцев, а после начала полномасштабной войны их количество значительно возросло из-за прибытия беженцев.

Так, по результатам переписи населения 2021 года, проведенной Institutul Național de Statistică, в Румынии 45 835 человек официально идентифицировали себя как этнические украинцы. Это примерно 0,24% от общей численности населения страны.

В то же время после начала полномасштабной войны России против Украины количество граждан Украины в Румынии существенно возросло. По данным UNHCR, по состоянию на 31 декабря 2025 года в стране зарегистрировано 201 860 украинцев, которые пользуются статусом временной защиты.

