Не только в Украине: в какой еще стране официально празднуют День украинского языка
- Одна из стран Европы официально отмечает День украинского языка с 2018 года, инициировано депутатом украинского меньшинства Николаем-Мирославом Петрецким.
- По состоянию на 31 декабря 2025 года там зарегистрировано 201 860 украинцев со статусом временной защиты из-за войны в Украине.
День украинского языка отмечают не только в Украине. В одном из соседних государств этот праздник даже закрепили на законодательном уровне.
Об этом пишет Radio România Internațional.
Какая страна официально отмечает День украинского языка?
Мало кто знает, но в Румынии официально отмечают День украинского языка. Праздник был введен в 2018 году по инициативе депутата от украинского меньшинства в парламенте страны, председателя Союз украинцев Румынии Николая-Мирослава Петрецкого.
Таким образом власти страны выразили поддержку украинской общине, ее языку и культурным традициям.
В Румынии отмечают День украинского языка
Ежегодно Союз украинцев Румынии организует по этому случаю различные мероприятия. Речь идет о конференциях, конкурсах, семинарах, выставках, фестивалях и других культурных проектах, направленных на популяризацию украинского языка среди молодежи и старших поколений.
Как отметил Николай-Мирослав Петрецкий, сегодня украинский язык в Румынии изучают в детских садах, школах, лицеях, а также в трех университетах страны.
Сколько украинцев проживают в Румынии сегодня?
В Румынии проживают десятки тысяч этнических украинцев, а после начала полномасштабной войны их количество значительно возросло из-за прибытия беженцев.
Так, по результатам переписи населения 2021 года, проведенной Institutul Național de Statistică, в Румынии 45 835 человек официально идентифицировали себя как этнические украинцы. Это примерно 0,24% от общей численности населения страны.
В то же время после начала полномасштабной войны России против Украины количество граждан Украины в Румынии существенно возросло. По данным UNHCR, по состоянию на 31 декабря 2025 года в стране зарегистрировано 201 860 украинцев, которые пользуются статусом временной защиты.
В какой стране украинский язык получил статус официального?
В бразильском муниципалитете Прудентополис украинский язык получил официальный статус наряду с государственным португальским. Такое решение 5 октября 2021 года единогласно принял городской совет города.
Инициатором этого стал депутат Маурисио Босак, а пояснительную записку подготовил глава Украинско-Бразильской Центральной Репрезентации и адвокат Виторио Соротюк. В документе отмечается, что украинский является одним из самых употребляемых языков в муниципалитете после португальского.
В регионе проживает большая община потомков украинских переселенцев, которые начали прибывать сюда еще в конце XIX века. Они сохраняют язык, культуру и традиции, создают фольклорные коллективы, хоры и поддерживают религиозные общины.