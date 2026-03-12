Об этом он сообщил во время совместной пресс-конференции с президентом Румынии Никушором Даном в Бухаресте в четверг, 12 марта.
Что известно о введении Дня румынского языка?
По словам Владимира Зеленского, новую дату будут отмечать ежегодно 31 августа. Соответствующее решение, как пояснил президент, приняли именно для развития гуманитарного и культурного сотрудничества между Украиной и Румынией.
В Украине введут День румынского языка – 31 августа,
– сообщил он.
О таком решении свидетельствует указ №235/2026, обнародованный на сайте Офиса Президента 12 марта 2026 года.
В то же время президент напомнил, что в Румынии уже День украинского языка, который ежегодно отмечают 9 ноября для сохранения языковой и культурной самобытности украинцев в стране. Известно, что его приняли в 2018 году.
О чем еще сообщил президент?
Украина и Румыния договорились о совместном производстве дронов на румынской территории. Стороны подписали рамочные соглашения относительно совместного производства оборонной продукции и стратегического партнерства
Кроме вышеупомянутого, также Киев и Бухарест договорились о строительстве двух линий электропередач для обеспечения энергобезопасности Украины, первую из которых запланировано завершить до конца текущего года.
К слову, ранее Румыния усилила военное присутствие на границе с Украиной. Но причиной этого стало неоднократное вторжение беспилотников на территорию страны во время массированных российских атак.