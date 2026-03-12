Про це він повідомив під час спільної пресконференції з президентом Румунії Нікушором Даном у Бухаресті у четвер, 12 березня.

Дивіться також Зеленський прибув до Румунії: що відомо про візит президента України

Що відомо про запровадження Дня румунської мови?

За словами Володимира Зеленського, нову дату відзначатимуть кожного року 31 серпня. Відповідне рішення, як пояснив президент, ухвалили саме для розвитку гуманітарної та культурної співпраці між Україною і Румунією.

В Україні запровадять День румунської мови – 31 серпня,

– повідомив він.

Про таке рішення свідчить указ №235/2026, оприлюднений на сайті Офісу Президента 12 березня 2026 року.

Водночас президент нагадав, що в Румунії вже День української мови, який щороку відзначають 9 листопада задля збереження мовної та культурної самобутності українців в країні. Відомо, що його ухвалили у 2018 році.

Про що ще повідомив президент?