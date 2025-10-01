"Смотрю и плачу": дети принесли пиццу раненым воинам и растрогали пользователей в тиктоке
- Дети посетили раненых украинских военных с пиццей, и это видео стало популярным в TikTok, набрав более 200 тысяч просмотров и 30 тысяч предпочтений.
- Этот жест вызвал эмоциональный отклик у пользователей, которые отметили его как символ единства и поддержки защитников.
Дети решили поддержать украинских военных, которые лечение после ранений. Они посетили защитников с пиццей, а трогательное видео этого момента покорило соцсети.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео волонтера Ольги Белой в TikTok.
Как дети с пиццей тронули TikTok?
В TikTok набирает популярность видео, где дети пришли к раненым украинским военным с пиццей. Трогательный момент уже посмотрели более 200 тысяч пользователей, а количество предпочтений превысило 30 тысяч.
Дети угостили пиццей раненых военных: смотрите видео
В комментариях люди признаются, что кадры довели их до слез, ведь этот жест демонстрирует искреннюю благодарность и заботу о защитниках.
Трогательное видео покорило TikTok / Скриншоты
Поступок детей стал для многих символом единства и поддержки украинских воинов, которые сегодня защищают страну.
Что дети думают о минуте молчания?
Известный в TikTok учитель физики и информатики Руслан Цыганков опубликовал трогательное видео, где его ученики высказывают мнения о важности проведения минуты молчания. Школьники поддерживают эту инициативу и считают, что это наименьшее, что они могут сделать для почтения памяти погибших воинов.
Дети рассказали о своем отношении к минуте молчания: смотрите видео
В видео дети отмечали, что минута молчания – это проявление уважения к военным, которые рисковали жизнью в боях, а также способ поблагодарить тех, кто отдал жизнь за мирное будущее и возможность учиться и жить. Ответы школьников растрогали пользователей сети.
Как художник из Донецка растрогал сеть?
79-летний художник-монументалист Юлий Линиченко из Донецка пытается собрать средства на реабилитацию своей дочери Оксаны, которая перенесла два инсульта. Чтобы ей помочь художник продает свои картины и проводит аукционы.
Также Линиченко выставляет на продажу отдельные работы, созданные около 20 лет назад, которые он оценил в 495 долларов. По его словам, продажа даже десяти картин существенно поможет покрыть расходы на реабилитацию Оксаны.
Новость о художнике поддержали украинские блогеры. Михаил Лебига выбрал одну из картин для покупки, а Игорь Лаченков не только заинтересовался работами Линиченко, но и распространил информацию о нем на своем канале.