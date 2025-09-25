Художник проводит розыгрыш отдельных картин и выставляет на продажу почти все свои работы. Больше об этом расскажет 24 Канал со ссылкой на Юрия Линиченко.

Какие картины продает Юрий Линиченко?

79-летний художник из украинского города Донецка около 60 лет посвятил написанию картин. Однако его 50-летней дочери нужна реабилитация после двух инсультов, которые она перенесла. Художник отмечает, что реабилитация довольно дорогая, поэтому для того, чтобы помочь ей, он проводит аукционы, на которой разыгрывает собственные картины. Сейчас, например, продолжается аукцион "Надежда", где за донат на любую сумму можно стать участником розыгрыша картины автора.



Картина, которую разыгрывает художник на аукционе / Фото из соцсетей Юрия Линиченко

Также он продает отдельные работы, которые, как отмечает сам автор, написаны в тихое и мирное время около 20 лет назад. Все картины он оценил в 495 долларов. По словам Юрия Линиченко, продажа даже 10 картин поможет в реабилитации его дочери.

Картины, которые продает художник, чтобы помочь дочери / Фото из соцсетей Юрия Линиченко

В комментариях Юрий Линиченко получил немало слов поддержки – многие пользователи оставляли свои комментарии для продвижения сообщений, распространяли их и желали скорейшего выздоровления дочери художника.

Картинами художника заинтересовались известные украинцы. Например, блогер Михаил Лебига даже выбрал картину, которую захотел приобрести. Правда, приобрел ли он ее – пока неизвестно.



Такую картину выбрал Лебига / Скриншот

Также работами заинтересовался блогер Игорь Лаченков. Он не только захотел приобрести себе картину, но и распространил информацию о Юрии Линиченко на своем канале "Лачен пишет" с аудиторией более 1,5 миллиона подписчиков.

По словам Лаченкова, дочь художника, Оксана, после двух инсультов передвигается на кресле колесном и нуждается в реабилитации. Есть шансы, что медики смогут поставить ее на ноги, однако для этого нужны средства, которые как раз и пытается собрать ее отец.

