В городе активно переименовывают улицы, названия которых были связаны с советским прошлым или российскими историческими деятелями, пишет "Одесская жизнь".

Почему улицу назвали Мраморной?

Название улицы Мраморная не случайно выбрано. Именно мрамор считается одним из символов одесской архитектуры. Этот материал часто использовали во время строительства знаковых зданий города.

Предыдущее название улицы было назвала в честь деятельницы русского революционного движения XIX века Софьи Перовской. Она участвовала в организации покушения на императора Александра ІІ. Современное переименование улиц направлено на формирование собственного исторического и культурного нарратива, не привязанного к имперскому прошлому.

В течение 2023 – 2024 годов в Одессе переименовали более 100 улиц, переулков и других объектов. Это действие является необходимостью для ускорения дерусификации города, чтобы избавиться от названий, связанных с советской или российской идеологией.

Как дочь графа стала террористкой?

Нынешняя улица Мраморная носила раньше имя Софьи Перовской (1853 – 1881 гг.) Эта женщина вошла в историю как убийца. Софья происходила из приличной семьи. Ее отец Лев был потомком графа Алексея Кирилловича Разумовского, который был генератором Петербурга. Но если граф Разумовский оставил заметный след в истории города, то Софья Перовская запомнилась плохими событиями.

В конце 1870 года она ушла из дома, отвергнув просьбу отца прекратить знакомство с "сомнительными лицами". Ими были революционеры из организации "Народная воля".



Софья Перовская и Андрей Желябов / Фото с сайта "Одесские новости"

В январе 1874 года София была арестована и несколько месяцев провела в тюрьме. Она участвовала в вооруженной попытке освободить осужденного товарища по кружку. Уже летом 1878 года ее снова арестовали и отправили в ссылку в Олонецкую губернию, но когда по дороге уснули жандармы, что ее охраняли, она сбежала.

В 1979 году она участвовала в подготовке взрыва царского поезда под Москвой. Софья исполняла роль жены путевого обходчика. Под полотно железной дороги она провела подкоп и заложила мину, но взрыв произошел уже после того, как царь миновал это опасное место. Весной 1880 года Софья Перовская участвовала в покушении Александра II в Одессе.

Как Софья Перовская руководила террористами?

В 1881 году Перовская руководила наблюдательным отрядом во время покушения на Александра II в Санкт-Петербурге, а после ареста главаря Андрея Желябова – возглавила заговор и довела его до конца.

Женщина следила за движением императорской кареты, организовывала расположение бомбистов и распределяла взрывные устройства. Когда царь изменил маршрут, то Перовская, увидев его карету, дала сигнал бросить бомбу. Она много лет была привлечена к теракту, которые мотивировались фанатичной верой радикально изменить общественную жизнь в стране.



Убийство Александра II / Фото с сайта "Одесские новости"

После убийства царя Софья Перовская не покинула Петербург в надежде освободить арестованных товарищей, однако в том же году ее опознали и отдали под суд. 3 апреля 1881 году она стала первой русской женщиной, которую казнили по политическим мотивам. Прожила Софья Перовская 28 лет.

Добавим, что Александр II проводил жесткую антиукраинскую политику. Именно он подписал Эмский указ, который запрещал ввоз украинских книг из-за рубежа, печать на украинском языке, театральные представления и тому подобное. Он также активно боролся с украинскими национальными движениями.

К слову, мало кто знает, но в США есть город Одесса. Он основан в 1881 году как железнодорожная станция и назван в честь украинской Одессы. Известными жителями Одессы были Барбара Буш и Рой Орбисон, а также город упоминается в романе "Старым здесь не место".

