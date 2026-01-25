О том, почему художественное наследие да Винчи насчитывает довольно незначительное количество шедевров, рассказывает Preaching Today.

Смотрите также Официальная жена, любовный треугольник и "панна Инна": как Тычина разбирался со своими 4 любимыми

Почему заказчики ждали работы да Винчи годами?

Несмотря на мировую славу "Моны Лизы" и "Тайной вечери", реальное творчество да Винчи оказалось на удивление скромным. Существует менее 17 картин, которые можно однозначно приписать ему, и несколько из них так и остались незавершенными.

Причиной этого была хроническая склонность да Винчи к прокрастинации. Меценаты не раз жаловались на его медлительную работу художника. Иногда им даже прямо угрожать да Винчи отказом от оплаты, лишь бы заставить его работать.

Автопортрет Леонардо да Винчи / Фото Wikipedia

Даже над портретом "Мона Лизы" да Винчи работал более 15 лет, постоянно возвращаясь к нему и внося изменения. Еще более показательна история картины "Дева на скалах".

Художник должен был завершить работу за семь месяцев, однако сделал это только через 3 – 4 года. Все это время он отвлекался на научные исследования, технические проекты и новые идеи, которые казались ему важнее завершения уже начатого.

Картина "Мадонна в скалах" / Фото Wikipedia

По легенде, на смертном одре да Винчи попросил прощения "перед Богом и людьми за то, что оставил так много незавершенного".

Именно эта слабость – неумение доводить идеи до финала – сделала его наследие менее многочисленным.

Как был уничтожен величайший проект да Винчи?

Как пишет History Hit, самым масштабным заказом в карьере Леонардо да Винчи стала работа для миланского герцога Людовико Иль Моро. Проект под названием Gran Cavallo, или "Конь Леонардо", он начал в 1482 году.

Ее высота должна была превышать 7 метров, что сделало бы скульптуру самой большой конной статуей в мире в то время.

Леонардо посвятил почти 17 лет разработке и подготовке этого проекта. Однако реализовать замысел так и не удалось. В 1499 году французские войска захватили Милан.

Глиняную скульптуру солдаты использовали как мишень для стрельбы, в результате чего она была полностью уничтожена.

Какая картина да Винчи является самой дорогой в мире?