О том, почему художественное наследие да Винчи насчитывает довольно незначительное количество шедевров, рассказывает Preaching Today.

Почему заказчики ждали работы да Винчи годами?

Несмотря на мировую славу "Моны Лизы" и "Тайной вечери", реальное творчество да Винчи оказалось на удивление скромным. Существует менее 17 картин, которые можно однозначно приписать ему, и несколько из них так и остались незавершенными.

Причиной этого была хроническая склонность да Винчи к прокрастинации. Меценаты не раз жаловались на его медлительную работу художника. Иногда им даже прямо угрожать да Винчи отказом от оплаты, лишь бы заставить его работать.

Автопортрет Леонардо да Винчи

Автопортрет Леонардо да Винчи / Фото Wikipedia

Даже над портретом "Мона Лизы" да Винчи работал более 15 лет, постоянно возвращаясь к нему и внося изменения. Еще более показательна история картины "Дева на скалах".

Художник должен был завершить работу за семь месяцев, однако сделал это только через 3 – 4 года. Все это время он отвлекался на научные исследования, технические проекты и новые идеи, которые казались ему важнее завершения уже начатого.

Картина Мадонна в скалах

Картина "Мадонна в скалах" / Фото Wikipedia

По легенде, на смертном одре да Винчи попросил прощения "перед Богом и людьми за то, что оставил так много незавершенного".

Именно эта слабость – неумение доводить идеи до финала – сделала его наследие менее многочисленным.

Как был уничтожен величайший проект да Винчи?

Как пишет History Hit, самым масштабным заказом в карьере Леонардо да Винчи стала работа для миланского герцога Людовико Иль Моро. Проект под названием Gran Cavallo, или "Конь Леонардо", он начал в 1482 году.

Ее высота должна была превышать 7 метров, что сделало бы скульптуру самой большой конной статуей в мире в то время.

Леонардо посвятил почти 17 лет разработке и подготовке этого проекта. Однако реализовать замысел так и не удалось. В 1499 году французские войска захватили Милан.

Глиняную скульптуру солдаты использовали как мишень для стрельбы, в результате чего она была полностью уничтожена.

Какая картина да Винчи является самой дорогой в мире?

  • Картину "Спаситель мира" продали на аукционе Christie's в 2017 году за рекордную сумму – более 450 миллионов долларов. Впоследствии СМИ сообщили, что приобретение осуществляли от имени саудовского принца Бадера бин Абдуллы бин Мохаммеда бин Фархана аль-Сауда.

  • Сейчас полотно находится в собственности Министерства культуры Саудовской Аравии. "Спаситель мира" считается не только самым дорогим произведением искусства в мире, но и одним из самых противоречивых.

  • Часть исследователей сомневается, что картину полностью создал Леонардо да Винчи, указывая на несоответствия его характерному стилю. Анализ, проведенный Лувром в 2018 году, показал, что картину писали поэтапно, а руки и ладони были дописаны самим да Винчи позже.