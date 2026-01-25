Про те, чому художня спадщина да Вінчі налічує досить незначну кількість шедеврів, розповідає Preaching Today.

Чому замовники чекали на роботи да Вінчі роками?

Попри світову славу "Мони Лізи" та "Таємної вечері", реальний творчий доробок да Вінчі виявився напрочуд скромним. Існує менш ніж 17 картин, які можна однозначно приписати йому, і кілька з них так і залишилися незавершеними.

Причиною цього була хронічна схильність да Вінчі до прокрастинації. Меценати не раз скаржилися на його повільну роботу художника. Іноді їм навіть прямо погрожувати да Вінчі відмовою від оплати, аби змусити його працювати.

Автопортрет Леонардо да Вінчі / Фото Wikipedia

Навіть над портретом "Мона Лізи" да Вінчі працював понад 15 років, постійно повертаючись до нього та вносячи зміни. Ще показовішою є історія картини "Діва на скелях".

Художник мав завершити роботу за сім місяців, однак зробив це лише через 3 – 4 роки. Увесь цей час він відволікався на наукові дослідження, технічні проєкти та нові ідеї, які здавалися йому важливішими за завершення вже розпочатого.

Картина "Мадонна в скелях" / Фото Wikipedia

За легендою, на смертному одрі да Вінчі попросив пробачення "перед Богом і людьми за те, що залишив так багато незавершеного".

Саме ця слабкість – невміння доводити ідеї до фіналу – зробила його спадщину менш чисельною.

Як було знищено найбільший проєкт да Вінчі?

Як пише History Hit, наймасштабнішим замовленням у кар'єрі Леонардо да Вінчі стала робота для міланського герцога Людовіко Іль Моро. Проєкт під назвою Gran Cavallo, або "Кінь Леонардо", він розпочав у 1482 році.

Її висота мала перевищувати 7 метрів, що зробило б скульптуру найбільшою кінною статуєю у світі на той час.

Леонардо присвятив майже 17 років розробці й підготовці цього проєкту. Однак реалізувати задум так і не вдалося. У 1499 році французькі війська захопили Мілан.

Глиняну скульптуру солдати використали як мішень для стрільби, унаслідок чого вона була повністю знищена.

Яка картина да Вінчі є найдорожчою у світі?