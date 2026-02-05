Цікаво, що у цифровий світ слово "спам" перекочувало зовсім випадково. Про це розповідає Sky History.

Як починалася історія слова "спам"?

Історія Spam бере початок у 1936 році, коли м'ясопереробна компанія George A. Hormel & Company з міста Остін у штаті Міннесота шукала спосіб ефективно використати свинячу лопатку, яку тоді вважали відходом.

Ідея полягала в тому, щоб змішати м'ясо з водою, цукром, нітратом натрію для збереження кольору та великою кількістю солі. Так з'явився продукт під назвою "Hormel Spiced Ham", яку вже за рік скоротили до короткого "Spam".

Перші роки продажі новинки залишалися помірними, однак після нападу Японії на Перл-Харбор 7 грудня 1941 року США оголосили війну Японії, а також Німеччині й Італії. Разом із вступом країни у Другу світову війну масово почали зростати й поставки Spam.

Раніше зі "спамом" асоціювали лише консервоване м'ясо / Фото Unsplash

Постачання свіжого м'яса військовим, розкиданим по різних континентах, була практично нереальною. Натомість консервоване м'ясо легко транспортувалося та зберігалося. У бляшанках воно не псувалося ані в умовах спекотних тропіків, ані в холоді європейських фронтів. Тож куди вирушали американські війська, туди ж надходив і Spam, хоча любові серед солдатів він так і не здобув.

Після завершення війни інтерес до Spam у США почав згасати. Значною мірою це було пов'язано з ветеранами, які, наївшись консервів за роки служби, більше не бажали бачити їх на своєму столі.

Коли "спамом" почали називати нав'язливі повідомлення?

Новий сплеск уваги до Spam стався у 1970 році завдяки знаменитому скетчу "Монті Пайтона", де вікінги нав'язливо скандували "Spam! Spam! Spam!". Згодом слово Spam знову пролунало й у фільмі "Монті Пайтон і Священний Грааль" 1974 року.

Хоча цей гумористичний образ навряд чи стимулював продажі продукту, популярність "Монті Пайтона" в США закріпила слово Spam у масовій культурі. Саме його добре пам'ятало покоління, яке першим масово почало використовувати Інтернет.

Скетч "Монті Пайтона": дивіться відео

Вже у 1993 році близько двохсот повідомлень випадково з'явилися в одній із груп Usenet. Користувачі почали кепкувати з їхньої нав'язливості, і хтось назвав ці повідомлення "спамом", проводячи паралель зі скетчем "Монті Пайтона". Термін швидко прижився й згодом став означати потік небажаних повідомлень.

Яким було перше спам-повідомлення?

Як пише Biztalbox, перший спам-лист з'явився ще у 1978 році. Тоді комп'ютери були величезними, поштові скриньки рідкістю, а інтернет налічував лише кілька сотень користувачів ARPANET.

Саме в цих умовах керівник маркетингового підрозділу Digital Equipment Corporation Гарі Тюрк надіслав одне рекламне повідомлення майже 400 користувачам.

Цей сміливий експеримент несподівано став поворотним моментом в історії маркетингу за допомогою електронної пошти. Попри хвилю обурення серед одержувачів, розсилка Тюрка принесла компанії кілька мільйонів доларів прибутку.

