Цікаво, що поряд із ним 19 років була така ж сильна жінка – Ярослава Бандера. Про це пише Вікіпедія.

Що відомо про дружину Бандери?

Ярослава Опарівська, яка стала дружиною Степана Бандери, була політичною діячкою та керівницею жіночого крила ОУН. Вона народилась у сім'ї капелана Української галицької армії та також демонструвала стійку громадянську позицію.

Коли їй виповнилось 19 років вступила до ОУН. У 22 роки була заарештована, у 23 познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком. Згодом вона разом зі своїм чоловіком переїхала до Варшави, де вони переховувались та жили під вигаданими іменами.



Сім'я Степана Бандери / Фото архіву ЦДВР

Загалом, її життя було сповнене поневірянь та переїздів. Під час Другої світової війни вона опинилась у зоні, яка була окупована військами СРСР. Потім переїхала до Мюнхена, де у 1954 році нарешті возз'єдналась із чоловіком, проте сімейне щастя тривало недовго, адже згодом Степана застрелили.

Видання "Українки" пише, що у 1960 році вона переїхала до Канади та оселилась у Торонто. Вона не полишила своєї діяльності: продовжувала роботу в різних українських організаціях, гуртувала діаспору, підтримувала емігрантів з України.

Без Степана Бандери вона прожила ще 18 років.

Що відомо про дружину Симона Петлюри?