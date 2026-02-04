Цікаво, що поряд із ним 19 років була така ж сильна жінка – Ярослава Бандера. Про це пише Вікіпедія.
Що відомо про дружину Бандери?
Ярослава Опарівська, яка стала дружиною Степана Бандери, була політичною діячкою та керівницею жіночого крила ОУН. Вона народилась у сім'ї капелана Української галицької армії та також демонструвала стійку громадянську позицію.
Коли їй виповнилось 19 років вступила до ОУН. У 22 роки була заарештована, у 23 познайомилась зі своїм майбутнім чоловіком. Згодом вона разом зі своїм чоловіком переїхала до Варшави, де вони переховувались та жили під вигаданими іменами.
Сім'я Степана Бандери / Фото архіву ЦДВР
Загалом, її життя було сповнене поневірянь та переїздів. Під час Другої світової війни вона опинилась у зоні, яка була окупована військами СРСР. Потім переїхала до Мюнхена, де у 1954 році нарешті возз'єдналась із чоловіком, проте сімейне щастя тривало недовго, адже згодом Степана застрелили.
Видання "Українки" пише, що у 1960 році вона переїхала до Канади та оселилась у Торонто. Вона не полишила своєї діяльності: продовжувала роботу в різних українських організаціях, гуртувала діаспору, підтримувала емігрантів з України.
Без Степана Бандери вона прожила ще 18 років.
Що відомо про дружину Симона Петлюри?
- Симон Петлюра та його майбутня дружина Ольга познайомились, коли йому було 29, а їй 23. Від самого початку це були стосунки, де вони розділяли спільні цінності: разом долучались до організації культурних заходів, були ініціаторами літературних вечорів.
- Згодом вони почали жити разом, хоч офіційно і не одружувались. Жінці було незручно за те, що почала жити з Петлюрою на основі довіри, тому подругам вона говорила, що вийшла заміж. Вони одружились офіційно, лише коли першій доньці виповнилося чотири роки.
- 27 липня 1918 року Петлюру арештували, тому його дружина й донька кілька місяців переховувалися під чужими паспортами. Вона продовжувала дбати про дитину та намагалася допомагати родині чоловіка. Ольга важко переживала конфлікт чоловіка з Володимиром Винниченком, а коли Симон став головою Директорії, вона фактично набула статусу першої леді, але ніколи не з'являлася на публіці.