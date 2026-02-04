Интересно, что рядом с ним 19 лет была такая же сильная женщина – Ярослава Бандера. Об этом пишет Википедия.
Что известно о жене Бандеры?
Ярослава Опаривская, которая стала женой Степана Бандеры, была политическим деятелем и руководительницей женского крыла ОУН. Она родилась в семье капеллана Украинской галицкой армии и также демонстрировала устойчивую гражданскую позицию.
Когда ей исполнилось 19 лет вступила в ОУН. В 22 года была арестована, в 23 познакомилась со своим будущим мужем. Впоследствии она вместе со своим мужем переехала в Варшаву, где они скрывались и жили под вымышленными именами.
Семья Степана Бандеры / Фото архива ЦДВР
В общем, ее жизнь была полна скитаний и переездов. Во время Второй мировой войны она оказалась в зоне, которая была оккупирована войсками СССР. Затем переехала в Мюнхен, где в 1954 году наконец воссоединилась с мужем, однако семейное счастье длилось недолго, ведь впоследствии Степана застрелили.
Издание "Украинки" пишет, что в 1960 году она переехала в Канаду и поселилась в Торонто. Она не оставила своей деятельности: продолжала работу в различных украинских организациях, объединяла диаспору, поддерживала эмигрантов из Украины.
Без Степана Бандеры она прожила еще 18 лет.
Что известно о жене Симона Петлюры?
- Симон Петлюра и его будущая жена Ольга познакомились, когда ему было 29, а ей 23. С самого начала это были отношения, где они разделяли общие ценности: вместе приобщались к организации культурных мероприятий, были инициаторами литературных вечеров.
- Со временем они начали жить вместе, хотя официально и не женились. Женщине было неудобно за то, что начала жить с Петлюрой на основе доверия, поэтому подругам она говорила, что вышла замуж. Они поженились официально, только когда первой дочери исполнилось четыре года.
- 27 июля 1918 года Петлюру арестовали, поэтому его жена и дочь несколько месяцев скрывались под чужими паспортами. Она продолжала заботиться о ребенке и пыталась помогать семье мужа. Ольга тяжело переживала конфликт мужа с Владимиром Винниченко, а когда Симон стал председателем Директории, она фактически приобрела статус первой леди, но никогда не появлялась на публике.