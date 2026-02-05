Интересно, что в цифровой мир слово "спам" перекочевало совершенно случайно. Об этом рассказывает Sky History.

Как начиналась история слова "спам"?

История Spam берет начало в 1936 году, когда мясоперерабатывающая компания George A. Hormel & Company из города Остин в штате Миннесота искала способ эффективно использовать свиную лопатку, которую тогда считали отходом.

Идея заключалась в том, чтобы смешать мясо с водой, сахаром, нитратом натрия для сохранения цвета и большим количеством соли. Так появился продукт под названием "Hormel Spiced Ham", которое уже через год сократили до короткого "Spam".

Первые годы продажи новинки оставались умеренными, однако после нападения Японии на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года США объявили войну Японии, а также Германии и Италии. Вместе со вступлением страны во Вторую мировую войну массово начали расти и поставки Spam.

Ранее со "спамом" ассоциировали только консервированное мясо

Поставка свежего мяса военным, разбросанным по разным континентам, была практически нереальной. Зато консервированное мясо легко транспортировалось и хранилось. В банках оно не портилось ни в условиях жарких тропиков, ни в холоде европейских фронтов. Поэтому куда отправлялись американские войска, туда же поступал и Spam, хотя любви среди солдат он так и не получил.

После завершения войны интерес к Spam в США начал угасать. В значительной степени это было связано с ветеранами, которые, наевшись консервов за годы службы, больше не желали видеть их на своем столе.

Когда "спамом" начали называть навязчивые сообщения?

Новый всплеск внимания к Spam произошел в 1970 году благодаря знаменитому скетчу "Монти Пайтона", где викинги навязчиво скандировали "Spam! Spam! Spam!". Впоследствии слово Spam снова прозвучало и в фильме "Монти Пайтон и Священный Грааль" 1974 года.

Хотя этот юмористический образ вряд ли стимулировал продажи продукта, популярность "Монти Пайтона" в США закрепила слово Spam в массовой культуре. Именно его хорошо помнило поколение, которое первым массово начало использовать Интернет.

Уже в 1993 году около двухсот сообщений случайно появились в одной из групп Usenet. Пользователи начали смеяться над их навязчивостью, и кто-то назвал эти сообщения "спамом", проводя параллель со скетчем "Монти Пайтона". Термин быстро прижился и впоследствии стал означать поток нежелательных сообщений.

Каким было первое спам-сообщение?

Как пишет Biztalbox, первый спам-лист появился еще в 1978 году. Тогда компьютеры были огромными, почтовые ящики редкостью, а интернет насчитывал всего несколько сотен пользователей ARPANET.

Именно в этих условиях руководитель маркетингового подразделения Digital Equipment Corporation Гари Тюрк отправил одно рекламное сообщение почти 400 пользователям.

Этот смелый эксперимент неожиданно стал поворотным моментом в истории маркетинга с помощью электронной почты. Несмотря на волну возмущения среди получателей, рассылка Тюрка принесла компании несколько миллионов долларов прибыли.

