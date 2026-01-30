Подив у людей з інших країн викликають два слова – кум і кума, зазначив експерт з ораторського мистецтва Павло Мацьопа у своєму інстаграмі.

Чому іноземців дивують 2 українські слова?

В українській традиції кум та кума – це не просто формальні ролі під час хрещення. Кум і кума стають духовними батьками дитини та близькими людьми для батьків немовляти. Це особливий зв’язок, який зберігається на все життя.

Кумами є не лише хрещені батьки дитини матері та батька, але й хрещена мати та хрещений батько вже теж певним чином формують між собою близький зв’язок й називають одне одного кумами. Завдяки цьому формується міцний соціальний зв’язок, який не заснований на кровній спорідненості, а на духовній єдності.

Кумівство в Україні – це про підтримку та відповідальність. Куми стають вже близькими родичами, які збираються разом за одним столом.

Жодною мовою світу неможливо точно перекласти слова кум і кума. В інших країнах схожого поняття просто не існує. Є лише хрещений батько чи хрещена мати, які означають формальну роль, а не ту глибину, які ці слова мають у нас.

До слова, на Буковині, Закарпатті та деяких регіонах Галичини хрещених батьків називають нанашками. Нанашко – це хрещений батько, а нанашка – хрещена мати. Цю назву запозичили з румунської мови.

Проєкт "Мова – ДНК нації" наголошує, що "хрещений" – це батько чи мати, які беруть участь в обряді хрещення. В українських словниках немає значення "хресний батько" – це калька з російського "крёстный отец".

