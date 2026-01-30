Про історію слова сапетка, або ж сапет, розповідає "Телеграф".

Що відомо про походження слова "сапетка"?

Сапетка, або сапет, – діалектне слово, поширене в різних регіонах України – від Запоріжжя й Донеччини до Київщини та Бойківщини (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська області).

Слово сапетка походить із кримськотатарської säpät та турецької sepet. У тюркських мовах цим словом позначають плетені вироби. В Україні ж воно отримало одразу кілька значень: плетений вулик, кошик, а також спеціальне приміщення для зберігання кукурудзяних початків.

Ймовірно, це слово потрапило на територію сучасної України в період турецьких та кримськотатарських набігів у 15 – 16 століттях.

Що означає сапетка в різних регіонах України?

На Бойківщині сапеткою називали вулик. Такі конструкції з очерету, соломи або сплетені з вербової лози широко використовувалися до 1930-х років. Згодом їх витіснили рамочні вулики, які дозволяли збирати мед без знищення бджіл.

Плетений вулик / Фото Wikipedia

Використання слова сапетка на означення кошика зафіксоване в говірках Запорізької області, на Чернігівщині, Донеччині та Київщині. Водночас це слово вживалося не повсюдно і часто може означати певну форму.

У Запорізькій, Чернігівській і Донецькій областях сапет – це плетена корзина з ручками з боків.

Плетений кошик / Фото Unsplash

Натомість у Київській області, зокрема в селі Трипілля, сапетом називають не просто кошик, а виріб з особливою схемою плетіння лози. У сусідніх селах така назва не збереглася. У самому ж Трипіллі навіть проводили фестиваль бардівської пісні, названий на честь цього кошика.

На Запоріжжі слово сапет уживали також для позначення дерев'яного ящика, який рибалки брали з собою. Такий предмет можна побачити на фото з колекції Національного заповідника "Хортиця".

Дерев'яний ящик у рибалок / Фото Марка Залізняка

Що стосується сапетки як приміщення для зберігання кукурудзи, то спочатку такі споруди також бути плетеними. Уже в радянський період їх почали виготовляти з тонких дощок.

