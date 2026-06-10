У соціальних мережах дедалі частіше можна зустріти вислів "тиха відпустка", однак не всі знають, що саме він означає. Це не про нудний відпочинок чи повну ізоляцію від світу, а про новий підхід до подорожей, який набирає популярності. З посиланням на Fortune розповідаємо, у чому полягає концепція тихої відпустки.

Дивіться також Ніхто не може розгадати сенс: що стоїть за мемом six seven, який став популярним серед підлітків

Що таке тиха відпустка?

Після популярності терміну "тихе звільнення", коли працівники виконують лише мінімум своїх обов'язків, з'явився новий тренд "тиха відпустка". Його суть полягає в тому, що співробітник фактично вирушає на відпочинок, але офіційно не бере відпустку.

Натомість він створює враження, що продовжує працювати: періодично перевіряє електронну пошту, відповідає на повідомлення або заходить у робочі чати. Фактично людина може перебувати на пляжі чи навіть в іншій країні, тоді як керівництво переконане, що вона працює у звичному режимі.

Наскільки поширене це явище?

За результатами дослідження Harris Poll, проведеного у 2024 році, 28% працівників хоча б раз брали вихідні, не повідомляючи про це роботодавця. Водночас серед міленіалів цей показник значно вищий. Майже 4 із 10 представників цього покоління зізналися, що таємно їздили у відпустку, не оформлюючи її офіційно.

28% працівників брали хочаб раз тиху відпустку / фото Canva

Саме вони також найчастіше використовують різні способи, щоб створити видимість роботи: залишають комп'ютер активним, планують автоматичне надсилання повідомлень або періодично відповідають на листи.

Чому працівники приховують свою відпустку?

Дослідники зазначають, що головною причиною є не бажання ухилитися від роботи, а страх здатися ледачими або менш відданими компанії. Багато працівників побоюються, що прохання про відпустку може негативно вплинути на їхню кар'єру або позбавити перспектив підвищення.

Через це вони вирішують не повідомляти керівництво про свою відсутність. Інше дослідження, проведене Resume Builder, показало, що 43% тих, хто практикує "тиху відпустку", приховано відпочивають до трьох робочих днів, а приблизно чверть опитаних можуть таким чином пропустити цілий робочий тиждень.

Дивіться також Шпигують за вами чи ні: що означають зелені та помаранчеві крапки на екрані iPhone

Як можна зрозуміти, що працівник перебуває у "тихій відпустці"?

Кар'єрний консультант Кайл Елліотт зазначає, що одним із найочевидніших сигналів є зміна часу або частоти відповідей. Якщо співробітник, який зазвичай відповідав на листи чи повідомлення протягом кількох хвилин, раптом починає реагувати лише через години або пише у незвичний час, це може свідчити про те, що він працює з іншої локації або перебуває у відпустці.

Водночас експерт наголошує, що роботодавцям варто не лише шукати такі ознаки, а й замислитися, чому працівники відчувають потребу приховувати свій відпочинок. На його думку, це може свідчити про проблеми корпоративної культури або відсутність чітких правил щодо використання відпусток.