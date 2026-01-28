Іграшка у формі символу 2026 року могла не стати хітом, якби її не вирізняв сумний вираз мордочки. Про це пише The Guardian.

Як з'явилась ця іграшка?

Через виробничу помилку створили сумну іграшку-коня, яка спершу мала б посміхатись, проте щось пішло не так. Саме завдяки тому, що вона виглядає насупленою вона і здобула шалену популярність. У мережі пишуть, що вона символізує втому на робочому місці.

Крім цього, це також може слугувати зрізом настрою перед Новим роком у Китаї, який мав настати 17 лютого. Очевидно, багато людей не відчувають ентузіазму стосовно того, що відбуватиметься далі.



Сумний кінь став популярним / Фото China Daily

Люди жартували, що цей кінь, який плаче – це те, як ви виглядаєте на роботі, а усміхнений – це те, як ви виглядаєте після роботи,

– сказав Чжан Хоцін, власник Happy Sister.

Водночас тільки за січень таку іграшку замовило понад 15 тисяч людей. Через це компанія повинна була запустити додаткові потужності.

Що ще популярно в мережі?

