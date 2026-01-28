У представленій головоломці на вас чекає невеликий виклик, оскільки серед десятків кавунів заховано полуницю, пише Jagran Josh. Вона маскується на видноті, проте зливається з фоном.

Чи можна знайти полуницю за 25 секунд?

Завдання полягає в тому, щоб знайти на картинці полуницю серед кавунів. Така ілюзія дуже корисна, бо активує кілька зон мозку. Доведеться не лише дивитися на зображення, але й сканувати його, звертаючи увагу на форми, візерунки та найменші відмінності. Це розвиває просторове мислення, пам’ять та швидкість реакції, коли час обмежений.

Завдання ускладнюється й тим, що всі об’єкти мають схожу форму та колір, тому мозок може легко пропускати потрібний елемент. Фахівці радять для швидкого пошуку розділяти зображення на умовні зони та уважно перевіряти кожну з них.

Полуниця на зображенні – маленька, конічної форми, з характерними крапками та зеленою верхівкою. Щоб знайти її – ви маєте 25 секунд, а нижче ми покажемо відповідь.



Знайдіть полуницю на зображенні / Фото Jagdan Josh

Де знаходилася полуниця?

Ягода заховалася у нижній лівій частині. Якщо ви її швидко знайшли, то це свідчить про гострий зір, уважність та високий рівень концентрації. Якщо ж ні, то такі головоломки саме створені для того, щоб тренувати зір та мозок.



Знайдена полуниця на зображенні / Фото Jagdan Josh

