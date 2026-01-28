У представленій головоломці на вас чекає невеликий виклик, оскільки серед десятків кавунів заховано полуницю, пише Jagran Josh. Вона маскується на видноті, проте зливається з фоном.
Чи можна знайти полуницю за 25 секунд?
Завдання полягає в тому, щоб знайти на картинці полуницю серед кавунів. Така ілюзія дуже корисна, бо активує кілька зон мозку. Доведеться не лише дивитися на зображення, але й сканувати його, звертаючи увагу на форми, візерунки та найменші відмінності. Це розвиває просторове мислення, пам’ять та швидкість реакції, коли час обмежений.
Завдання ускладнюється й тим, що всі об’єкти мають схожу форму та колір, тому мозок може легко пропускати потрібний елемент. Фахівці радять для швидкого пошуку розділяти зображення на умовні зони та уважно перевіряти кожну з них.
Полуниця на зображенні – маленька, конічної форми, з характерними крапками та зеленою верхівкою. Щоб знайти її – ви маєте 25 секунд, а нижче ми покажемо відповідь.
Знайдіть полуницю на зображенні / Фото Jagdan Josh
Де знаходилася полуниця?
Ягода заховалася у нижній лівій частині. Якщо ви її швидко знайшли, то це свідчить про гострий зір, уважність та високий рівень концентрації. Якщо ж ні, то такі головоломки саме створені для того, щоб тренувати зір та мозок.
Знайдена полуниця на зображенні / Фото Jagdan Josh
Яка головоломка поставить у кут навіть профі?
Головоломка полягає в тому, щоб пересунути чотири сірники, аби отримати три квадрати з початкової конструкції з двох квадратів, йдеться на Genius Puzzles. Рішення хоч і здається легким, але з першого разу цю головоломку розв'язують одиниці.
Яка ще є цікава головоломка?
- Завдання полягає в тому, щоб пересунути два сірники, щоб виправити неправильну рівність. На зображенні показана неправильна рівність, складена із сірників. Завдання максимально просте: потрібно пересунути лише два сірники так, аби приклад став правильним.
- Тут важливо не поспішати. Спершу варто абстрагуватися від початкової картинки й подумати, на які інші числа можуть перетворитися ці знаки, якщо прибрати або додати один-два сірники.