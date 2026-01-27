Як повідомляє Jagran Josh, у вас є лише 7 секунд, аби розв'язати наступний приклад.

Дивіться також Таємна слабкість Леонардо да Вінчі: через неї він залишив десятки шедеврів незавершеними

Яке головне завдання головоломки?

Перед вами математичний вираз: 3×3-3÷3+3=? Необхідно знайти правильну відповідь за 7 секунд.

Математична головоломка / Фото The Mirror

Увімкніть таймер, зосередьтеся та не довіряйте першій інтуїтивній думці. Головна підказка – не забувайте про порядок виконання математичних дій.

Яка правильна відповідь?

Правильний результат – 11. Відповідно до правил, спочатку виконуються множення та ділення, а вже потім додавання і віднімання:

3×3=9;

3÷3=1.

Отже, в результаті ми отримуємо: 9-1+3=11. Саме ігнорування порядку дій найчастіше стає причиною помилок у подібних логічних завданнях.

Яка проста математична головоломка розділила мережу?

Як повідомляє The Sun, хитра математична задача розділила користувачів мережі на два табори. Одні вважають правильною відповіддю число 16, інші наполягають на результаті 1.

Сам приклад, що викликав бурхливі дискусії серед інтернет-користувачів, виглядає так: 8÷2(2+2)=? За словами співробітника Американського математичного товариства з питань обізнаності громадськості Майка Бріна, результат залежить від того, яким правилом порядку виконання дій користуватися – PEMDAS або BODMAS.

В обох випадках спочатку виконується дія у дужках, однак подальша послідовність дій відрізняється. Згідно з правилом PEMDAS, після дужок виконується множення. Число 4 множать на 2, отримують 8, а потім 8 ділять на 8. У такому разі відповідь дорівнює 1.

Натомість за методом BODMAS після дужок спершу виконують ділення. 8 ділять на 2, отримуючи 4, і лише потім множать результат на 4. У підсумку виходить 16.

Як зауважив Брін, у суперечці неможливо дійти згоди, адже обидва варіанти мають право на існування.

Які ще головоломки можна розв'язати?