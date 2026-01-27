Как сообщает Jagran Josh, у вас есть только 7 секунд, чтобы решить следующий пример.

Смотрите также Тайная слабость Леонардо да Винчи: из-за нее он оставил десятки шедевров незавершенными

Какая главная задача головоломки?

Перед вами математическое выражение: 3×3-3÷3+3=? Вы должны найти правильный ответ за 7 секунд.

Математическая головоломка / Фото The Mirror

Включите таймер, сосредоточьтесь и не доверяйте первой интуитивной мысли. Главная подсказка – не забывайте о порядке выполнения математических действий.

Какой правильный ответ?

Правильный результат – 11. В соответствии с правилами, сначала выполняются умножение и деление, а уже потом сложение и вычитание:

3×3=9;

3÷3=1.

Итак, в результате мы получаем: 9-1+3=11. Именно игнорирование порядка действий чаще всего становится причиной ошибок в подобных логических задачах.

Какая простая математическая головоломка разделила сеть?

Как сообщает The Sun, хитрая математическая задача разделила пользователей сети на два лагеря. Одни считают правильным ответом число 16, другие настаивают на результате 1.

Сам пример, вызвавший бурные дискуссии среди интернет-пользователей, выглядит так: 8÷2(2+2)=? По словам сотрудника Американского математического общества по вопросам осведомленности общественности Майка Брина, результат зависит от того, каким правилом порядка выполнения действий пользоваться – PEMDAS или BODMAS.

В обоих случаях сначала выполняется действие в скобках, однако дальнейшая последовательность действий отличается. Согласно правилу PEMDAS, после скобок выполняется умножение. Число 4 умножают на 2, получают 8, а затем 8 делят на 8. В таком случае ответ равен 1.

Зато по методу BODMAS после скобок сначала выполняют деление. 8 делят на 2, получая 4, и только потом умножают результат на 4. В итоге получается 16.

Как заметил Брин, в споре невозможно прийти к согласию, ведь оба варианта имеют право на существование.

Какие еще головоломки можно решить?