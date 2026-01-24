На перший погляд, головоломка видається досить легкою, але розв'язати її з першого разу вдається небагатьом. Про це повідомляє Genius Puzzles.

У чому ідея головоломки?

Ця головоломка побудована на простій, але хитрій ідеї. Із сірників складено два квадрати: великий із 12 сірників і менший з чотирьох, розміщений у самому центрі. На перший погляд, конструкція здається завершеною і такою, що не залишає простору для змін.

Головоломка з квадратами / Фото Genius Puzzles

Завдання полягає в тому, щоб із цієї фігури отримати рівно три квадрати, пересунувши лише чотири сірники. Зауважимо, що нові квадрати можуть мати різні розміри. Саме ця умова значно ускладнює завдання.

Як розв'язати головоломку?

Для розв'язання необхідно попрацювати з кутами великого квадрата. Два сірники з одного кута переносять так, щоб сформувати квадрат середнього розміру, використавши кут малого внутрішнього. Те саме виконують із протилежного боку, формуючи ще один квадрат.

Розв'язання головоломки / Фото Genius Puzzles

У підсумку виходить композиція з трьох квадратів, де два більші частково перекриваються, а в зоні їхнього перетину з'являється третій – менший.

Яка головоломка вважається найдорожчою у світі?

Як пише "Книга рекордів Гіннеса", найдорожча головоломка у світі була продана на благодійному мистецькому аукціоні на підтримку некомерційної організації The Golden Retriever Foundation. Вона коштувала 27 тисяч доларів.

Унікальний дерев'яний пазл ручної роботи був створений на замовлення американської мисткині Рейчел Пейдж Елліотт.

Пазл складався з 467 взаємопов'язаних елементів, багато з яких були вирізані за авторськими ескізами птахів, котів, коней і золотистих ретриверів у різних позах. До композиції також входив підписаний принт під назвою "Прогулянка", на якому зображено золотистого ретривера та п'ятьох цуценят, що граються на траві.

