Частью городской истории стали архивные фото самых мощных снегопадов в Одессе, пишет "Одесская жизнь". В городе зимы обычно бывают мягкие и короткие, а вот каждый масштабный снегопад становился событием, которое помнят десятилетиями.

Какими были самые холодные зимы в Одессе?

В архивных фотографиях сохранены моменты, когда под снегом исчезали дворы и даже замерзало Черное море. В разные годы Одесса переживала аномальные зимы – от стужи XX века до сильных снегопадов последних лет.

1962 год – легендарная зима

Эта зима стала одной из самых жестких в Одессе. Снега выпало настолько много, что город почти исчез под сугробами: замело дороги, стояли трамваи, а дворы стали сплошными холмами. Очевидцы говорят, что снег достигал крыш одноэтажных домов.



Сбор льда на Днестровском лимане / Фото с сайта "Одесская жизнь"

1977 год – замерзшее Черное море

Зима 1977 года вошла в историю не только из-за снега, но и сильных морозов. Температура была настолько низкой, что замерзло Черное море. Для Одессы это было чем-то неслыханным. Эту зиму метеорологи называют аномальной для юга Украины.



Заснеженная Аркадия / Фото с сайта "Одесская жизнь"

2009 год – рекорд суточного количества снега

16 декабря Одесса побила метеорологический рекорд. За сутки в городе выпало 53 миллиметра осадков. Город проснулся с засыпанными дорогами, заторами, а транспорт работал с перебоями. Тогда снег пришел очень резко и неожиданно для всех.



Снег в Одессе / Фото с сайта "Одесская жизнь"

2014 год – снежный коллапс

Одесситы очень хорошо помнят конец декабря 2014 года. Снег тогда шел непрерывно с сильным ветром, а город стал почти неподвижным. Водители бросали свои машины на дорогах, а трамваи и троллейбусы перестали ходить. Эту зиму называют крупнейшим транспортным коллапсом в истории независимой Одессы.



Снежный коллапс в городе / Фото с сайта "Одесская жизнь"

2016 год – затяжная снежная зима

В 2016 году зима для Одессы была длинной и изнурительной. Город неделями жил в режиме постоянной уборки, потому что снег выпадал несколькими волнами. В Одессе обычный снег исчезал за несколько дней, поэтому январь тогда стал очень нетипичным и запомнился жителям надолго.



Снегопад в Одессе / Фото с сайта "Одесская жизнь"

2018 год – морозы и штормовой ветер

Зима 2018 года уже поражала не снегом, а сильным морозом с ветром. Деревья ломались под тяжестью льда, а тротуары превратились в катки. Тогда одесситы поняли, что южная зима может быть достаточно опасной.

К слову, самой снежной зимой в Украине была зима 1908-1909 годов, когда снег лежал примерно 160 дней, пишет t1.ua. Самой суровой зимой в Европе была зима 1708-1709 годов, когда температура упала до -15 градусов, а в Украине - зима 1929 года с экстремальными морозами и значительными снегопадами.

