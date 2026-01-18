Сообщает 24 Канал со ссылкой на T1.ua.

Какой была ситуация на западе Украины?

В Национальном цифровом архиве Польши сохранилось несколько фотографий, которые зафиксировали аномально снежную зиму на территории Тернопольщины и Львовщины в 1929 году.

На фотографиях можно увидеть железнодорожные пути сообщением Тернополь – Лановцы и Львов – Тернополь. Из-за многометровых снежных заносов движение поездов на этих направлениях было полностью остановлено.

Заснеженная железная дорога на Львовщине / Фото Национального цифрового архива Польши

Известно, что тогда первые снегопады начались еще в первой половине октября. Устойчивый снежный покров удерживался с начала декабря до середины апреля. В период с января по март его высота колебалась от 20 – 60 сантиметров в низине и до более 100 сантиметров в предгорных районах.

Постоянные снежные заносы заставили Львовскую дирекцию железных дорог временно прекратить движение почти на всех местных железных дорогах. Даже после восстановления сообщения поезда прибывали во Львов со значительными задержками: скорые поезда из Варшавы опаздывали на 15 минут, из Кракова – на 45 минут, пассажирские из Бродов – на 120 минут, из Варшавы – на 140 минут, из Самбора – на 35 минут, а из Тернополя – на 14 минут.

Во Львове в 1929 году останавливали движение на всех железных дорогах / Фото Национального цифрового архива Польши

"Уже несколько дней работает во Львове – гусеничный танк, оборудованный мотором мощностью 1 000 лошадиных сил, который используется для удаления больших слоев снега. Когда танк ехал по улицам, то вызвал большой восторг и большой интерес у прохожих", – писали в газетах того времени.

Какой была зима 1929 года в остальных регионах?

Сильные морозы вызвали массовое вымерзание посевов в степных регионах и на Левобережье Днепра. Зима 1929 года стала одной из самых холодных по всей Европе.

Зима 1929 года была одной из самых холодных / Фото Национального цифрового архива Польши

Именно тогда в Киеве дважды зафиксировали температуру -32,2 градуса. В то же время на Южном берегу Крыма морозы достигали -22...-25 градусов.

Почему в 2026 году в Украину снова пришли сильные морозы?

Украинский синоптик Виталий Постригань объяснил, почему Украину накрыла морозная погода. По его словам, над Евразией царит мощный континентальный антициклон, известный как сибирский.

Для представления его масштабов – он локализуется от Дальнего Востока вплоть до Афин. А это расстояние около 7 тысяч километров. Его роль – блокирующая стена для теплой Атлантики и он открыл дорогу для беспрепятственных вторжений полярного холода,

– отмечает синоптик.

Согласно предварительным расчетам и модельным прогнозам, до 25 января Украина будет оставаться под влиянием сухого континентального воздуха с низкими температурами.

Постригань отмечает, что потепление возможно только в случае ослабления этого мощного холодного антициклона.

