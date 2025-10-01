Сообщает 24 Канал со ссылкой на видео волонтера Ольги Белой в TikTok.

Смотрите также Песня "украинских The Beatles" через 48 лет снова популярна благодаря TikTok и не только

Как дети с пиццей тронули TikTok?

В TikTok набирает популярность видео, где дети пришли к раненым украинским военным с пиццей. Трогательный момент уже посмотрели более 200 тысяч пользователей, а количество предпочтений превысило 30 тысяч.

Дети угостили пиццей раненых военных: смотрите видео

В комментариях люди признаются, что кадры довели их до слез, ведь этот жест демонстрирует искреннюю благодарность и заботу о защитниках.

Трогательное видео покорило TikTok / Скриншоты

Поступок детей стал для многих символом единства и поддержки украинских воинов, которые сегодня защищают страну.

Что дети думают о минуте молчания?

Известный в TikTok учитель физики и информатики Руслан Цыганков опубликовал трогательное видео, где его ученики высказывают мнения о важности проведения минуты молчания. Школьники поддерживают эту инициативу и считают, что это наименьшее, что они могут сделать для почтения памяти погибших воинов.

Дети рассказали о своем отношении к минуте молчания: смотрите видео

В видео дети отмечали, что минута молчания – это проявление уважения к военным, которые рисковали жизнью в боях, а также способ поблагодарить тех, кто отдал жизнь за мирное будущее и возможность учиться и жить. Ответы школьников растрогали пользователей сети.

Как художник из Донецка растрогал сеть?