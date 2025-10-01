Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео волонтерки Ольги Білої у TikTok.

Як діти з піцою зворушили TikTok?

У TikTok набирає популярності відео, де діти завітали до поранених українських військових із піцою. Зворушливий момент уже переглянули понад 200 тисяч користувачів, а кількість уподобань перевищила 30 тисяч.

Діти пригостили піцою поранених військових: дивіться відео

У коментарях люди зізнаються, що кадри довели їх до сліз, адже цей жест демонструє щиру вдячність та турботу про захисників.

Зворушливе відео підкорило TikTok / Скриншоти

Вчинок дітей став для багатьох символом єдності та підтримки українських воїнів, які сьогодні боронять країну.

Що діти думають про хвилину мовчання?

Відомий у TikTok вчитель фізики та інформатики Руслан Циганков опублікував зворушливе відео, де його учні висловлюють думки щодо важливості проведення хвилини мовчання. Школярі підтримують цю ініціативу та вважають, що це найменше, що вони можуть зробити для вшанування пам'яті загиблих воїнів.

Діти розповіли про своє ставлення до хвилини мовчання: дивіться відео

У відео діти зазначали, що хвилина мовчання – це прояв шани до військових, які ризикували життям у боях, а також спосіб подякувати тим, хто віддав життя за мирне майбутнє та можливість навчатися і жити. Відповіді школярів зворушили користувачів мережі.

