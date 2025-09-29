Мова йде про українську народну пісню "Ой у полі рута-рута" в обробці та виконанні ВІА "Кобза". Чому пісня знову стала популярною – розповість 24 Канал з посиланням на блог Мар'яна Романчука у TikTok.

Що відомо про пісню "Ой у полі рута-рута"?

Мережею розлітається виступ львівського гурту ВІА "Квартирник" з Валерієм Вітром – учасником легендарного ВІА "Кобза", який власне і записав пісню "Ой у полі рута-рута". Таким дуетом виконавці потішили львів'ян та гостів міста у Шевченківському гаю на День Незалежності.

Відео виступу зібрало понад 1 мільйон переглядів.

ВІА "Квартирник" та Валерій Вітер – "Ой у полі рута-рута": дивіться відео

Під звук цього відео з'явилося вже понад 1 300 відео. Користувачі мережі поширюють цю пісню та просто насолоджуються нею.

Як українці реагують на цю пісню: дивіться відео

Або іноді знімають і кумедні ролики: дивіться відео

Під час концерту в Шевченківському гаю соліст ВІА "Квартирник" зазначив, що готуючись до спільного виступу з Валерієм Вітром колектив обирав, яку ж би пісню виконати спільно і вибір впав саме на "Ой у полі рута-рута", яку ВІА "Кобза" записав у 1977 році – 48 років тому.

Хто ж такі ВІА "Кобза"?

"Кобза" – вокально-інструментальний ансамбль, який з'явився наприкінці 1960-х років. Його заснували Костянтин Новицький, Володимир Кушпет та Олександр Зуєв. Як зазначає видання "Слух", Валерій Вітер долучився до колективу пізніше – його запросили спеціально для запису пісень як вокаліста.

Через їхній стиль та нове звучання, ВІА "Кобза" охрестили "українськими The Beatles".

Цікаво, що для першого альбому "Кобза" разом з легендарною Валентиною Купріною записали пісню "Водограй" Володимира Івасюка.

ВІА "Кобза" та Валентина Купріна – "Водограй": дивіться відео

Валерій Вітер – не тільки співак, але й талановитий художник. Він розробляв дизайни костюмів для колективу та обкладинок альбомів "Кобзи".

У 80-х склад "Кобзи" почав постійно змінюватися, а в 1987 році гурт покинув і Валерій Вітер. До розпаду СРСР з оригінального складу ВІА не залишилося нікого, але колектив у новому складі продовжував концертну діяльність.

