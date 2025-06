Битлы по-новому: дети участников группы The Beatles объединились для записи совместной песни

Трое сыновей легендарных участников The Beatles приняли участие в записи новой рок-песни "Rip Off" группы Mantra of the Cosmos. Это первая их совместная работа.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post. Что известно о песне детей участников группы The Beatles Сын Ринго Старра – Зак Старки подтвердил, что Шон Оно Леннон (сын Джона Леннона) и Джеймс Маккартни (сын Пола Маккартни) присоединились к записи вокала для будущего сингла его супергруппы Mantra of the Cosmos, который получил название "Rip Off". 59-летний Старки опубликовал фрагмент клипа на эту рок-композицию в своем Instagram. Также в записи вокала принял участие Шон Райдер – фронтмен группы Happy Mondays. Фрагмент клипа на песню "Rip Off": смотрите видео Единственным представителем The Beatles, чей потомок не участвовал в записи песни, стал Джордж Харрисон. У покойного гитариста был один сын – Дани Харрисон, который также занимается музыкой. В недавнем интервью для The Telegraph Старки опроверг, что это сотрудничество является воссоединением The Beatles. Это как Mantra of the Cosmos с ними в составе. Это Шон из Cosmos и Джеймс из Cosmos, это все еще моя группа,

– отметил Старки. Когда журналист заявил, что для полного состава не хватает лишь Дани Гаррисона, Старки ответил коротко: "Нет, не нужно. Почему мне это нужно?". В издании отметили, что последний раз потомки The Beatles работали вместе, когда Джеймс и Шон выпустили песню "Primrose Hill" в 2024 году. James McCartney – "Primrose Hill": смотрите видео Интересно, что еще в 2012 году в интервью BBC Джеймс рассказывал, что хотел бы создать музыкальную группу со Старки, Шоном и Дани. К слову, в одном из сел на Закарпатье есть улица названа в честь Джона Леннона. Свое название она получила от бывшего председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля, который в 1970-х годах работал в милиции и часто имел дело с "битломанами" в Черновцах, поэтому переименование стало своеобразной "моральной компенсацией" для него.