И спустя более полутора веков после этих событий мировые чарты разорвала песня об этой битве. Больше об этом расскажет 24 Канал.

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Самая популярная песня о поражении Наполеона Бонапарта

В 1974 году тогда еще малоизвестная группа ABBA приняла участие в национальном отборе Швеции на Евровидение с песней Waterloo. Песня повествует о женщине, которая "сдается" мужчине и обещает любить его, одновременно название бельгийского города и имени Наполеона присутствуют в тексте.

Группа победила в национальном отборе и отправилась на конкурс Евровидение, который принимал британский Брайтон. Там шведы получили первую в истории своего участия победу, однако на этом успех песни не остановился.

ABBA – Waterloo: смотрите видео выступления

Песня Waterloo возглавила чарты Швеции, Великобритании, США и ряда других стран. Кроме того, после продажи 6 миллионов копий эта песня стала самым продаваемым синглом в истории. Более того, именно эта песня признана лучшей за всю историю песенного конкурса Евровидение.

Стоит заметить, что существуют несколько версий песни, записанные на шведском, английском, французском и немецком языках. Кроме того, на песню появилось немало каверов. В то же время группа ABBA стала едва ли не единственным победителем Евровидения, которому всемирную известность принесло именно участие в конкурсе.