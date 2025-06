Бітли по-новому: діти учасників гурту The Beatles об’єдналися для запису спільної пісні

Троє синів легендарних учасників The Beatles взяли участь у записі нової рок-пісні "Rip Off" гурту Mantra of the Cosmos. Це перша їх спільна робота.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post. Що відомо про пісню дітей учасників гурту The Beatles Син Рінго Старра – Зак Старкі підтвердив, що Шон Оно Леннон (син Джона Леннона) та Джеймс Маккартні (син Пола Маккартні) долучилися до запису вокалу для майбутнього синглу його супергрупи Mantra of the Cosmos, який отримав назву "Rip Off". 59-річний Старкі опублікував фрагмент кліпу на цю рок-композицію у своєму Instagram. Також у записі вокалу взяв участь Шон Райдер – фронтмен гурту Happy Mondays. Фрагмент кліпу на пісню "Rip Off": дивіться відео Єдиним представником The Beatles, чий нащадок не брав участі у записі пісні, став Джордж Гаррісон. У покійного гітариста був один син – Дані Харрісон, який також займається музикою. У нещодавньому інтерв'ю для The Telegraph Старкі спростував, що ця співпраця є возз'єднанням The Beatles. Це як Mantra of the Cosmos з ними в складі. Це Шон з Cosmos і Джеймс з Cosmos, це все ще моя група,

– зазначив Старкі. Коли журналіст заявив, що для повного складу не вистачає лише Дані Гаррісона, Старкі відповів коротко: "Ні, не потрібно. Чому мені це потрібно?". У виданні зауважили, що востаннє нащадки The Beatles працювали разом, коли Джеймс і Шон випустили пісню "Primrose Hill" у 2024 році. James McCartney – "Primrose Hill": дивіться відео Цікаво, що ще у 2012 році в інтерв’ю BBC Джеймс розповідав, що хотів би створити музичний гурт із Старкі, Шоном і Дані. До слова, в одному з сіл на Закарпатті є вулиця названа на честь Джона Леннона. Свою назву вона отримала від колишнього голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, який у 1970-х роках працював у міліції й часто мав справу з "бітломанами" у Чернівцях, тому перейменування стало своєрідною "моральною компенсацією" для нього.