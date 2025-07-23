Никто не ожидал такого от звезды "Гарри Поттера": шокирующие роли, которые сыграл Дэниел Рэдклифф

Более десяти лет Дэниел Рэдклифф воплощал на экране образ юного волшебника в серии фильмов о Гарри Поттере, став настоящей иконой детского кино. Однако вместо того, чтобы оставаться в зоне комфорта славы и финансового успеха, он сознательно начал ломать стереотипы о себе, берясь за все более странные и даже шокирующие роли.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Ranker.

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В каких еще фильмах играл Дэниел Рэдклифф?

"Человек – швейцарский нож"

Одной из самых странных ролей Рэдклиффа стала игра в фильме "Человек – швейцарский нож", где он перевоплотился в трупа, по имени Мэнни, который страдает метеоризмом и становится другом мужчины, оказавшегося в безвыходной ситуации.

На протяжении большей части фильма актеру приходилось оставаться неподвижным, пока его тащили, использовали как оружие, компас и даже реактивный водный мотоцикл, работающий на газах разложения. Несмотря на абсурдный замысел, Рэдклифф предоставил персонажу неожиданно эмоциональной глубины, показав, как даже тело без жизни может постепенно обрести человечность и помочь другому выжить и найти смысл жизни.

"Человек – швейцарский нож": смотрите трейлер

Эта роль продемонстрировала готовность Рэдклиффа к физически сложным и некомфортным ролям, которых большинство актеров избегают. Вместо того, чтобы просто играть для смеха, он нашел человечность в буквально безжизненном персонаже.

"Стволы Акимбо"

В 2019 году Рэдклифф пошел еще дальше, снявшись в ленте "Стволы Акимбо", где сыграл Майлза – обычного парня, который однажды просыпается с пистолетами, прикрученными к его рукам. Его заставляют участвовать в смертельной игре, транслируемой в прямом эфире.

На протяжении фильма актер снимался с руками, зафиксированными в положении для стрельбы, что создавало немалые трудности для таких базовых действий, как посещение туалета или одевание.

"Стволы Акимбо": смотрите трейлер

Эта энергичная, жестокая комедия стала еще одной возможностью для Рэдклиффа продемонстрировать как физические комедийные способности, так и настоящую интенсивность, когда его персонаж превращался из обычного программиста в неохотного героя боевика.

"Странный: История Эла Янковича"

В 2022 году Рэдклифф взял на себя сложную задачу изобразить легенду комедийной музыки "Странного Эла" Янковича в биографической пародии. Вместо обычной имитации, Рэдклифф полностью вжился в образ, научившись играть на аккордеоне и переняв характерный стиль исполнения музыканта, одновременно принимая намеренно абсурдный подход фильма к биографическому повествованию.

"Странный: История Эла Янковича": смотрите трейлер

Его игра убедительно воспроизводила и сценический пыл Янковича, и музыкальный талант, хотя сюжет фильма все больше погружался в вымышленный и все более шокирующий рассказ о пути Эла к славе, романтические подвиги и наркотические срывы, которые на самом деле никогда не происходили.

"Женщина в черном" и "Рога"

Одним из первых взрослых проектов Рэдклиффа после "Гарри Поттера" стала лента "Женщина в черном", где он сыграл молодого адвоката, который сталкивается со сверхъестественными силами. Этот фильм в жанре ужасов открыл новую страницу в его карьере, позволив отойти от образа детской звезды.

"Женщина в черном": смотрите трейлер

Впоследствии он расширил свой опыт в жанре ужасов, снявшись в фильме "Рога", основанном на романе Джо Гилла. Он сыграл мужчину, у которого, после обвинения в убийстве своей девушки, таинственным образом вырастают рога, похожие на дьявольские.

"Рога": смотрите трейлер

Почему Дэниел Рэдклифф начал выбирать нестандартные проекты?

Склонность Рэдклиффа к нестандартным ролям является частью его четко продуманной стратегии. Он стремится не только отойти от образа Гарри Поттера, но и ставить перед собой новые вызовы как актер.

Такой подход открывает ему двери к сотрудничеству с инновационными режиссерами и позволяет браться за роли, которых звезды с устоявшейся репутацией могут избегать из-за опасений за свою репутацию.