Укр Рус
Тренды Будь в тренде В древности река Днепр имела таинственное второе название: она упоминается в трудах Геродота
1 октября, 10:02
3

В древности река Днепр имела таинственное второе название: она упоминается в трудах Геродота

Ярослав Погончук
Основні тези
  • В древности река Днепр называлась иначе, о чем упоминал Геродот, и она считалась одной из трех великих рек мира наряду с Нилом и Дунаем.
  • Существуют предположения, что древнее название происходит из скифского языка и означает "желтое место", а также что река имела собственное божество с таким же названием.

Река Днепр известна всем украинцам, но мало кто знает, что в древности она имела совсем другое название. Более того, ее упоминал еще Геродот.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского историка и главу Института национальной памяти Александра Алферова на YouTube.

Смотрите также Как Кривой Рог получил свое название и с чем оно на самом деле связано

Каким было древнее название реки Днепр?

В греческих источниках реку Днепр называли Борисфеном. Именно так реку вспоминает Геродот. Более того, он отмечал, что в мире существуют только три большие реки – Нил, Дунай и Борисфен.

По словам Алферова, значение этого названия точно неизвестно. Существуют лишь предположения. Одни считают, что слово "Борисфен" происходит из скифского языка и означает "желтое место", другие – что это трансформированное греками древнее название "Березина".

Река Днепр / Фото "Вокруг Света"

Но есть еще один интересный факт, что у Борисфена было собственное божество с таким же названием.

"Его дочь обручилась с главным скифским богом Папаем. И вот с этим Папаем они родили Таргитая – первого скифского царя и родоначальника скифов", – рассказал Алферов.

Как на древнее название Днепра реагируют в сети?

Древнее название Днепра не оставило равнодушными пользователей соцсетей. У Threads стал популярным тред пользователя в котором он вспомнил об этом факте.

Вспомнил летописное название Днепра - Борисфен. Как меня это разобрало в детстве. Так живописно, 
– написал автор треда.

В комментариях некоторые отмечают, что "Борисфен" звучит магически, как название из легенд, и пробуждает воображение. Другие напоминают, что в древних источниках встречались и другие названия Днепра, в частности Данаприс. Также обращают внимание, что на карте французского инженера Гийома де Боплана XVII века река обозначалась вдвойне.

Откуда происходит название "Днепр"?

  • Мало кто знает, но название реки Днепр появилось еще во времена скифов. Как объясняет Алферов, слово "Днепр" происходит из древнего восточноиранского языка, где "дн" означает "вода", а "апр" – "глубокая", то есть буквально переводится как "глубокая вода".

  • Другие крупные реки получили свои названия похожим образом. Например, "Днестр" переводится как "южная вода", а "Дон" – "большая вода". Кроме того, в разные времена Днепр называли по-разному.

  • В частности, славяне называли главную реку Украины Славутичем. Однако именно скифское название "Днепр" дошло до наших дней.