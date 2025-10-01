Сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского историка и главу Института национальной памяти Александра Алферова на YouTube.

Каким было древнее название реки Днепр?

В греческих источниках реку Днепр называли Борисфеном. Именно так реку вспоминает Геродот. Более того, он отмечал, что в мире существуют только три большие реки – Нил, Дунай и Борисфен.

По словам Алферова, значение этого названия точно неизвестно. Существуют лишь предположения. Одни считают, что слово "Борисфен" происходит из скифского языка и означает "желтое место", другие – что это трансформированное греками древнее название "Березина".

Река Днепр / Фото "Вокруг Света"

Но есть еще один интересный факт, что у Борисфена было собственное божество с таким же названием.

"Его дочь обручилась с главным скифским богом Папаем. И вот с этим Папаем они родили Таргитая – первого скифского царя и родоначальника скифов", – рассказал Алферов.

Как на древнее название Днепра реагируют в сети?

Древнее название Днепра не оставило равнодушными пользователей соцсетей. У Threads стал популярным тред пользователя в котором он вспомнил об этом факте.

Вспомнил летописное название Днепра - Борисфен. Как меня это разобрало в детстве. Так живописно,

– написал автор треда.

В комментариях некоторые отмечают, что "Борисфен" звучит магически, как название из легенд, и пробуждает воображение. Другие напоминают, что в древних источниках встречались и другие названия Днепра, в частности Данаприс. Также обращают внимание, что на карте французского инженера Гийома де Боплана XVII века река обозначалась вдвойне.

Откуда происходит название "Днепр"?