Сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского историка и главу Института национальной памяти Александра Алферова на YouTube.
Смотрите также Как Кривой Рог получил свое название и с чем оно на самом деле связано
Каким было древнее название реки Днепр?
В греческих источниках реку Днепр называли Борисфеном. Именно так реку вспоминает Геродот. Более того, он отмечал, что в мире существуют только три большие реки – Нил, Дунай и Борисфен.
По словам Алферова, значение этого названия точно неизвестно. Существуют лишь предположения. Одни считают, что слово "Борисфен" происходит из скифского языка и означает "желтое место", другие – что это трансформированное греками древнее название "Березина".
Река Днепр / Фото "Вокруг Света"
Но есть еще один интересный факт, что у Борисфена было собственное божество с таким же названием.
"Его дочь обручилась с главным скифским богом Папаем. И вот с этим Папаем они родили Таргитая – первого скифского царя и родоначальника скифов", – рассказал Алферов.
Как на древнее название Днепра реагируют в сети?
Древнее название Днепра не оставило равнодушными пользователей соцсетей. У Threads стал популярным тред пользователя в котором он вспомнил об этом факте.
Вспомнил летописное название Днепра - Борисфен. Как меня это разобрало в детстве. Так живописно,
– написал автор треда.
В комментариях некоторые отмечают, что "Борисфен" звучит магически, как название из легенд, и пробуждает воображение. Другие напоминают, что в древних источниках встречались и другие названия Днепра, в частности Данаприс. Также обращают внимание, что на карте французского инженера Гийома де Боплана XVII века река обозначалась вдвойне.
Откуда происходит название "Днепр"?
Мало кто знает, но название реки Днепр появилось еще во времена скифов. Как объясняет Алферов, слово "Днепр" происходит из древнего восточноиранского языка, где "дн" означает "вода", а "апр" – "глубокая", то есть буквально переводится как "глубокая вода".
Другие крупные реки получили свои названия похожим образом. Например, "Днестр" переводится как "южная вода", а "Дон" – "большая вода". Кроме того, в разные времена Днепр называли по-разному.
В частности, славяне называли главную реку Украины Славутичем. Однако именно скифское название "Днепр" дошло до наших дней.