Повідомляє 24 Канал з посиланням на українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова на YouTube.
Дивіться також Як Кривий Ріг отримав свою назву та з чим вона насправді пов'язана
Якою була давня назва річки Дніпро?
У грецьких джерелах річку Дніпро називали Борисфеном. Саме так ріку згадує Геродот. Ба більше, він наголошував, що у світі існують лише три великі річки – Ніл, Дунай та Борисфен.
За словами Алфьорова, значення цієї назви достеменно невідоме. Існують лише припущення. Одні вважають, що слово "Борисфен" походить зі скіфської мови й означає "жовте місце", інші – що це трансформована греками давніша назва "Березина".
Річка Дніпро / Фото "Навколо Світу"
Але є ще один цікавий факт, що у Борисфена було власне божество з такою ж назвою.
"Його донька побралася з головним скіфським богом Папаєм. І от з цим Папаєм вони народили Таргітая – першого скіфського царя та родоначальника скіфів", – розповів Алфьоров.
Як на давню назву Дніпра реагують в мережі?
Стародавня назва Дніпра не залишила байдужими користувачів соцмереж. У Threads став популярним тред користувача в якому він згадав про цей факт.
Згадав літописну назву Дніпра - Борисфен. Як мене це розібрало в дитинстві. Так живописно,
– написав автор треду.
В коментарях дехто зазначає, що "Борисфен" звучить магічно, наче назва з легенд, і пробуджує уяву. Інші нагадують, що у давніх джерелах траплялися й інші назви Дніпра, зокрема Данапріс. Також звертають увагу, що на карті французького інженера Гійома де Боплана XVII століття ріка позначалася подвійно.
Звідки походить назва "Дніпро"?
Мало хто знає, але назва річки Дніпро з'явилася ще за часів скіфів. Як пояснює Алфьоров, слово "Дніпро" походить із давньої східноіранської мови, де "дн" означає "вода", а "апр" – "глибока", тобто буквально перекладається як "глибока вода".
Інші великі річки отримали свої назви схожим чином. Наприклад, "Дністер" перекладається як "південна вода", а "Дон" – "велика вода". Крім того, у різні часи Дніпро називали по-різному.
Зокрема, слов'яни називали головну річку України Славутичем.. Проте саме скіфська назва "Дніпро" дійшла до наших днів.