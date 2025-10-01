Повідомляє 24 Канал з посиланням на українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова на YouTube.

Дивіться також Як Кривий Ріг отримав свою назву та з чим вона насправді пов'язана

Якою була давня назва річки Дніпро?

У грецьких джерелах річку Дніпро називали Борисфеном. Саме так ріку згадує Геродот. Ба більше, він наголошував, що у світі існують лише три великі річки – Ніл, Дунай та Борисфен.

За словами Алфьорова, значення цієї назви достеменно невідоме. Існують лише припущення. Одні вважають, що слово "Борисфен" походить зі скіфської мови й означає "жовте місце", інші – що це трансформована греками давніша назва "Березина".

Річка Дніпро / Фото "Навколо Світу"

Але є ще один цікавий факт, що у Борисфена було власне божество з такою ж назвою.

"Його донька побралася з головним скіфським богом Папаєм. І от з цим Папаєм вони народили Таргітая – першого скіфського царя та родоначальника скіфів", – розповів Алфьоров.

Як на давню назву Дніпра реагують в мережі?

Стародавня назва Дніпра не залишила байдужими користувачів соцмереж. У Threads став популярним тред користувача в якому він згадав про цей факт.

Згадав літописну назву Дніпра - Борисфен. Як мене це розібрало в дитинстві. Так живописно,

– написав автор треду.

В коментарях дехто зазначає, що "Борисфен" звучить магічно, наче назва з легенд, і пробуджує уяву. Інші нагадують, що у давніх джерелах траплялися й інші назви Дніпра, зокрема Данапріс. Також звертають увагу, що на карті французького інженера Гійома де Боплана XVII століття ріка позначалася подвійно.

Звідки походить назва "Дніпро"?