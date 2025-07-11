Повідомляє 24 Канал з посиланням на відео українського історика та голову Інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова в YouTube.

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Як з'явилася назва "Дніпро"

За словами Алфьорова, саме скіфи, які мешкали на території сучасної України кілька тисяч років тому, першими назвали річку Дніпром.

Це слово походить із давньої східноіранської мови, якою розмовляли скіфи, де "дн" означає "вода", а "апр" – "глибока". Таким чином, "Дніпро" буквально перекладається як "глибока вода".

Назва "Дніпро" з'явилася кілька тисяч років тому / Фото Unsplash

Цікаво, що схожим чином утворилися й назви інших великих річок. Наприклад, "Дністер" означав "південна вода", а "Дон" – просто "велика вода". Алфьоров також зазначив, що в різні епохи річка Дніпро мала й інші імена.

Історик розповів, що слов'яни називали її Славутичем, а греки, що мешкали на північному Причорномор'ї, – Борисфеном, що перекладається як "річка, яка тече з півночі".

Однак саме скіфська назва "Дніпро" збереглася до наших днів.

Нагадаємо, що перша згадка слова "Україна" з'явилася у 1187 році. Також існує кілька теорій походження слова, однак, за словами істориків, воно не має ніякого відношення до "окраїни".